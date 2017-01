Radi izvođenja neophodnih radova na održavanju energetskih postrojenja, 4. januara doći će do obustave distribucije električne energije u nekoliko sarajevskih naselja.

Kako je najaveljno iz Informativnog centra Elektrodistribucije Sarajevo, bez električne energije će ostati područja koja se napajaju preko sljedećih transformatorskih stanica:Od 08.00 do 15.00 - TS 10/0,4 kV Zovik (0164)Od 08.30 do 16.00 - TS 10/0,4 kV Mehmed Paše Sokolovića (0494)Od 09.30 do 15.00 - TS 10/0,4 kV Slatina (1664)Od 09.30 do 15.00 - TS 10/0,4 kV Poljine 1 (3406)Od 09.30 do 15.00 - TS 10/0,4 kV Kromolj (1145)





Biznis.ba / FENA