Obaveze Fonda zdravstvenog osiguranja i javnih zdravstvenih ustanova Republike Srpske (RS) veće su od milijardu maraka.

Na dan 31.decembra 2015.godine iznosile su tačno milijardu i 87,4 miliona KM, zvanični su podaci entitetskog Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS-a.



U odgovoru na pitanje poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini RS-a Vukote Govedarice, iz resornog ministarstva su precizirali da najveće neizmirene obaveze, veće od pola milijarde KM ima Fond zdravstvenog osiguranja RS-a i to oko 528,3 miliona KM, dok samo Univerzitetsko – klinički centar RS-a ima obaveze od čak 227,1 milion KM.



Devet bolnica ima ukupne obaveze od 188,7 miliona KM, od kojih su najveće Bolnice u Istočnom Sarajevu i 43,8 miliona KM, zatim dobojske bolnice oko 35 miliona KM, bolnice u Foči od 28,4 miliona KM…



Dva instituta, Psihijatrijska bolnica Sokolac i Zavod za liječenje duševnih bolesnika u Modriči nagomilani su obaveza u ukupnom iznosu od 27,5 miliona KM, šest specijalističkih bolnica duguje 6,4 miliona, dok obaveze 54 domova zdravlja iznose čak 109,2 miliona KM.



Najlošija finansijska situacija je u Domu zdravlja u Banjoj Luci koji je prijavio obaveze veće od 18 miliona KM, zatim Dom zdravlja Trebinje s 6,9 miliona KM duga, dok njihove kolege u Modriči i Gradišci imaju obaveze od po 5,4 miliona KM.



Iz Ministarstva zdravlja su napomenuli da dvije ustanove, i pored njihovih zahtjeva, nisu dostavile finansijski izvještaj za 2015., a to su domovi zdravlja u Novom Goraždu i Bosanskom Brodu.



Vlada RS-a nedavno je usvojila informaciju nadležne radne grupe o uvođenju trezorskog sistema poslovanja u Fond zdravstvenog osiguranja i javne zdravstvene ustanove u RS-u.



Zadužila je ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, finansija i lokalne uprave i samouprave, jedinice lokalne samouprave, Fond zdravstvenog osiguranja i javne zdravstvene ustanove, osim apoteka, da u skladu sa nadležnostima, a najkasnije do 28. februara 2017. godine preduzmu neophodne aktivnosti i izvrše izmjene i dopune akata kojim se obezbjeđuje uvođenje trezorskog poslovanja u zdravstvene ustanove.



To će biti urađeno na način da se do 31.marta 2017. godine domovi zdravlja uključe u trezorski sistem poslovanja putem osnivača, odnosno trezora jedinica lokalne samouprave, a do istog datuma republičke zdravstvene ustanove budu uključene u trezorski sistem poslovanja putem osnivača, odnosno Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, dok će se Fond zdravstvenog osiguranja uključiti u trezorski sistem formiranjem trezora u Fondu, sa zasebnom glavnom knjigom.



Vlada je zadužila Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Ministarstvo finansija da u saradnji sa Kancelarijom Svjetske banke u Bosni i Hercegovini predlože model, odnosno plan za rješenje problema neizmirenih obaveza javnih zdravstvenih ustanova.



Predsjednik Saveza općina i gradova RS-a Mićo Mićić zatražio je ranije da se prije prelaska domova zdravlja na trezore lokalnih zajednica izmire dugovanja ovih ustanova kako ne bi prešli u nadležnost jedinica lokalne samouprave.





Biznis.ba / SB