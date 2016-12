Foto: Biznis.ba

BMW grupa je automobilski gigant iz Minhena, osnovan davne 1916. godine. U posljednjih 6 mjeseci, tačnije od 1. jula do 22. decembra, cijena dionica BMW-a porasla je za 35%.

Novi BMW modeli na električni pogon





Segment električnih vozila i konkurencija postaju sve jači pa BMW nastoji da ubrza stvari na tom polju proširenjem svoje ponude vozila. Pored i3 modela koji je planiran za 2018. godinu, novi električni modeli uključuju još Mini, seriju 3 i X4 SUV. Zahvaljujući ovim modelima, kompanija u prvoj polovini ove godine biljleži rast prodaje električnih vozila za 87%. Prodaja kompaktnog modela X1 SUV porasla je za 62%.



Rolls-Royce i Vision Next 100





Očekivanja su velika i od prodaje vozila Rolls-Royce, koji je brend takođe u vlasništvu kompanije iz Bavarske. Slično kao i za sâm BMW, tu je predstavljen futuristički koncept vozila - Vision Next 100. Taj model bi trebalo da bude izrazito veliki, da spolja podsjeća na jahtu, a iznutra odiše luksuzom koji je teško pojmiti.



Poslovni rezultati





Finansijski gledano, kompanija BMW stoji veoma dobro. Prihodi od prodaje, od kraja 2012. godine zaključno s krajem prethodne godine rasli su po prosječnoj stopi od 6,2%. Prodaja raste iz kvartala u kvartal i ove godine. Bruto dobit kompanije, kao i dobit prije oporezivanja i neto dobitak su, svi, prilično iznad prosjeka auto-industrije. Prosječan prihod dioničara od jedne dionice je preko 11%.



