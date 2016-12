Foto: Biznis.ba

U Republici Srpskoj vrlo su nepovoljni demografski trendovi, a na godišnjem nivou nedostaje 7.000 novorođene djece, ukazali su učesnici panel-diskusije "Uticaj demografskih kretanja na fondove socijalne sigurnosti i aktivnu ponudu radne snage" u Banjaluci.

Demograf Stevo Pašalić rekao je da ovaj pokazatelj ima izuzetno velike društveno-ekonomske implikacije jer se smanjuje udio mladog stanovništva, izraženo je starenje, pad broja radno aktivnog stanovništva, a postoji i nejednak prostorni razvoj.



Pašalić je naveo da se procjenjuje da će u Republici Srpskoj u narednih pet godina 100.000 ljudi sa svojom starosnom granicom izaći iz radno sposobnog stanovništva, a ući oko 57.000 ljudi, što predstavlja zabrinjavajući deficit od oko 43 odsto.



"Ovo su ozbiljni pokazatelji u jednom srednjoročnom petogodišnjem periodu, a pitamo se šta će biti za 15 ili 20 godina ukoliko ne dođe do krupnijih preokreta u demografskom i sveukupnom razvoju kojeg nema bez značajnijeg demografskog razvoja", zaključio je Pašalić.



Direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Aćić izrazio je bojazan da bi u narednih pet godina u RS aktivna ponuda radne snage mogla pasti ispod 26.000 ljudi.



"To je pad od više od 100.000 ljudi. Izražavamo zabrinutost i pozivamo institucije Republike Srpske da o ovom problemu zajedno razgovaramo sa socijalnim partnerima i da na tematskoj sjednici pokušamo pronaći rješenja u smislu bolje natalitetne politike i redefinisanja sistema socijalne sigurnosti", rekao je Aćić.



Direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Mladen Milić rekao je da se penzijski sistemi koji počivaju na principu međugeneracijske solidarnosti svuda u svijetu nalaze u nezavidnoj situaciji kada je riječ o samoodrživosti zbog smanjenja odnosa radno angažovanog stanovništva i korisnika prava.



"Kada je u pitanju odnos između broja zaposlenih i broja penzionera u Republici Srpskoj u ovoj godini u odnosu na prošlu povećan je sa 1,13 odsto na 1,16 na prema jedan odsto, a na to je uticao rast broja zaposlenih u drugoj polovini ove godine", istakao je Milić.



On je rekao da se ne može uticati na smanjenje broja penzionera, jer je trend povećanja njihovog broja neumoljiv zbog starosne dobi stanovništva, a u Srpskoj godišnje nedostaje 7.000 novorođene djece da bi se održao taj paritet.



"Naše projekcije pokazuju da će u narednih pet godina broj penzionera porasti za 5.000 do 6.000 na godišnjem nivou, a Republika Srpska trenutno ima 256.500 penzinera", zaključio je Milić.





Biznis.ba