Mirko Šarović

Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH kazao je da je nastavak aranžman sa Republikom Turskom vezan za izvoz mesa izvjestan i za 2017. godinu.

Šarović je kazao da je završen aranžman oko izvoza mesa u Tursku za 2016. godine, te iznio podatak da je za samo šest mjeseci iz BiH izvezeno 6.100 tona iskoštenog mesa, odnosno 14.000 tona bruto.



“Ostvareni su značajni benefiti kako za stočarski sektor u BiH, tako i za neke druge institucije, aerodrome, industriju mesa, prerađivački i uslužni sektor, koji su učestvovali u realizaciji ovog posla. Od ukupne količine izvezenog mesa najviše je sa teritorije Semberije, Posavine i prostora Gradiške i Kozarske Dubice. Ovaj aranžman za razliku od 2015. godine tokom ove godine je prošao bez ikakvih problema, što je znak da je sistem unaprijeđen i poboljšan u odnosu na prethodnu godinu, kada smo došli u situaciju da smo mogli izgubiti ovaj značajan posao za BiH. Ukupno za izvoz mesa u Republiku Tursku novčani aranžman iznosi skoro 70 miliona konvertibilnih maraka“, rekao je Šarović.



Istakao je da je prije nekoliko dana boravio u Turskoj i da su izvršene značajne pripreme za novi posao u 2017. godini.



"On je u potpunosti izvjestan i to najmanje u ovoj količini, a vjerovatno i u nešto većoj nego li je to bilo u 2016. godini. O tome je postignuta saglasnost sa partnerima, odnosno resornim ministrima u Vladi Republike Turske. Očekuje se novi tender, vjerovatno u drugoj polovini januara 2017. godine“, rekao je Šarović.



Šarović je dodao da je aranžman za 2016. godinu realizovan preko jednog isporučioca, aerodroma Tuzla, a da je za iduću godinu moguće da bude drugačiji način transporta mesa u Tursku. No, prema njegovim riječima to zavisi od toga da li će Evropska komisija dozvoliti BiH prevoz mesa i drumskim aranžmanom.



“Sa turskom stranom su u završnoj fazi pregovori oko izmjene i dopune sporazuma o slobodnoj trgovini. Tu je predviđena mogućnost da kvota za izvoz mesa u Tursku bude stalna kvota, a ne godišnja, na osnovu jednostrane odluke Vlade Turske. To će biti značajno unapređenje i garancija stočarskom sektoru u BiH da može dugoročno da planira ovaj važan posao“, naveo je Šarović.



O tome da li je na dnevnom redu današnje sjednice Vijeća ministara bila informacija Adila Osmanovića, ministra civilnih oslova vezana za bosanski jezik u RS-u, Šarović je kazao da se o tome nije raspravljalo, niti glasalo.



Dodao je da suspenzija određenih carinskih stopa na uvoz repromaterijala važi i za narednu godinu.







Biznis.ba / AA