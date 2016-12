Slovenija je prije kraja 2016. godine isplatila 142 starih deviznih štediša Ljubljanske banke Glavne podružnice Sarajevo, u vrijednosti 1,5 milion eura, saopćeno je iz Ambasade Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini.

Za štediše podružnica u Zagrebu i Sarajevu je na osnovu pravosnažnih informativnih izračuna i rješenja bilo realizovanih već više od 10.000 isplata, u ukupnom iznosu 104,6 miliona eura.



Fond Republike Slovenije za nasljedstvo je odlučivanjem o zahtjevima za verifikaciju neisplaćenih starih deviznih depozita kod Glavne podružnice Sarajevo počeo 21. 10. 2016. Slovenija je tog dana od Bosne i Hercegovine dobila dokumentaciju spomenute podružnice, što je bilo objavljeno u Službenom listu Republike Slovenije.



Time su u skladu sa Zakonom o načinu izvršenja presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu broj 60642/08 bili ispunjeni uslovi za početak odlučivanja i o zahtjevima za verifikaciju kod te podružnice.



Fond je odmah počeo sa izdavanjem informativnih izračuna i prva 142 korisnika su isplate u vrijednosti od 1,5 milion eura dobili još u 2016. godini.



Fond Republike Slovenije za nasljedstvo je do sada već primio više od 28.500 zahtjeva za verifikaciju neisplaćenih starih deviznih depozita Ljubljanske banke, a od toga se više od polovine, odnosno više od 15.000, odnosi na Glavnu podružnicu Zagreb, a preostale na Glavnu podružnicu Sarajevo.



Za Glavnu podružnicu Zagreb i Sarajevo ukupno je bilo realizovanih već više od 10.000 isplata pravosnažnih informativnih izračuna i rješenja, u ukupnom iznosu 104,6 miliona eura.



Fond izdaje informativne izračune štedišama, koji su poslali potpune zahtjeve sa svim potrebnim podacima za odlučivanje, a ostale štediše poziva na dopunu dokumentacije.



Zahtjevi se obrađuju po redu dospijeća, a štediše mogu ubrzati postupak tako što će dokumentaciju koja nedostaje sami poslati i prije nego što ih Fond tome pozove (vodič do kompletnog zahtjeva može se dobiti na linku: SLO/ENG).



Slovenija dosljedno i u skladu sa usvojenim zakonodavstvom izvršava presudu u predmetu Ališić.



Postupak verifikacije starih deviznih depozita se odvija jednako za štediše podružnica u Sarajevu i Zagrebu.



Postupak je propisan zakonom, koji je Slovenija usvojila jula 2015. i osnova je za odlučivanje.



Na izdate informativne izračune Fond je primio manje od 1 posto prigovora. Korisnici su sa dobivenim izračunima u velikoj većini saglasni i to potvrđuje da su zakonski uslovi odgovarajući.



Fond zahtjeve za verifikaciju prihvata još do kraja godine 2017., a isplate će se odvijati i u 2018. godini, navodi se u saopćenju.





Biznis.ba / FENA