Državne institucije u BiH na svim nivoima do jučer su potrošile više od 13,8 milijardi KM javnog novca. Ovaj iznos pokazao je brojač javnih finansija Fondacije Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI), postavljen u centru Sarajeva, a isti podatak prikazuje i brojač na internetskoj stranici ove fondacije.

Vanbudžetska potrošnja



Kako je za „Avaz“ pojasnio Bakir Jalovčić, portparol CPI-ja, za razliku od prethodnih godina, kada je ovaj brojač pokazivao samo potrošnju direktno iz budžeta institucija i koja se kretala oko devet milijardi, ove godine brojač pokazuje budžetsku i vanbudžetsku potrošnju.



U to su, kaže Jalovčić, uključeni finansiranje vanbudžetskih fondova i drugi prihodi i rashodi sadržani u dokumentu koji je ranije objavilo Ministarstvo finansija i trezora pod nazivom „Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u BiH i okvirnim budžetima za period 2016.-2018. godine“.



- Ukupna planirana javna potrošnja, uključujući i otplatu dugova, u BiH će ove godine iznositi 14.016.600.000 KM. To znači da se u svakoj sekundi ove godine troše 444 KM javnih sredstava – ističe Jalovčić.



Najveći dio ovog novca odlazi na plaće i troškove zaposlenih u javnom sektoru na svim nivoima vlasti u zemlji, čiji se broj, prema posljednjim podacima, kreće oko 150.000, i to ne računajući zaposlene u različitim fondacijama, agencijama i javnim preduzećima! Tako je, naprimjer, u državnim institucijama zaposleno oko 23.000 službenika, na nivou FBiH oko 70.000, u RS oko 55.000 i Distriktu Brčko oko 3.000.



Ogromni troškovi



Do sada je iz budžeta na svim nivoima za plaće i naknade uposlenika izdvajano oko 3,5 milijardi maraka, a čak oko 2,8 milijardi maraka ovi zaposlenici proizvedu materijalnih troškova.



To znači da birokratski aparat godišnje, ustvari, plaćamo najmanje 6,3 milijarde maraka.

Gdje ide naš novac?



Jalovčić naglašava da je cilj CPI-ja postavljanjem javnog brojača bio animirati građane da pitaju vlasti gdje i kako se troši njihov novac.



- Nažalost, građani uglavnom nisu svjesni da se svake sekunde troše 444 KM njihovog novca. Tek kada dođemo u neku kritičnu situaciju poput ove sa zagađenjem, pitamo se, primjerice, a gdje ide novac za zaštitu od zagađenja koji izdvajamo uz plaćanje registracije automobila. Možda taj i drugi novac građana jeste potrošen transparentno, ali mi to u ovom trenutku ne znamo - naglašava Jalovčić.



3,5 milijardi KM ide na plaće uposlenih u javnom sektoru

2,8 milijardi KM za materijalne troškove

150.000 zaposlenih u administraciji, minimalno

444 KM građana bude potrošeno svake sekunde



Biznis.ba / Avaz