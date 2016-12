Direktor proizvodnje i marketinga kompanije "Alumina" iz Zvornika Radislav Filipović najavio je danas da će u narednoj godini ova kompanija u svom proizvodnom programu imati desetak novih proizvoda.

Filipović je naglasio da je već u decembru isporučena probna količina adsopcionog zeolita, dok će u januaru biti isporučeno 100 tona.



Prema njegovim riječima, očekuje se da će iduće godine biti isporučeno između 1.500 do 2.000 tona zeolita.



On je na konferenciji za novinare, kojoj su prisustvovali predsjednik Upravnog odbora "Alumine" Milorad Motika, te direktori više sektora, dodao da je u oblasti suvih hidrata započet proces sušenja sa ostvarenim ovogodišnjim plasmanom koji je veći od 5.000 tona.



"Sljedeća razvojna faza bila bi klasiranje postojećih proizvoda u smislu različitih granulometrija i mljevenja, čime će se dobiti čitava lepeza proizvoda u zavisnosti od njihove primjene", kaže Filipović.



Prema njegovim riječima, u oblasti alumosilikatne hemije postojaće dvije vrste specijalnih zeolita, od kojih će "Alumina" početi da proizvodi jednu u januaru.



On je dodao da će sredinom godine početi proizvodnja silikogelova i drugih vrsta specijalnih zeolita.



"U oblasti hidrata, polovinom naredne godine počećemo proizvodnju nekoliko vrsta precipitiranih hidrata, koji će nam otvoriti put da u naredne dvije do tri godine izvedemo kapacitete na očekivanih 50.000 tona na godišnjem nivou", istakao je Filipović.



Direktor razvoja i kontrole kvaliteta u "Alumini" Zoran Obrenović kaže da se krajem januara, osim proizvodnje suvih hidrata, očekuje i proizvodnja mljevenih hidrata koji su nešto novo u programu ove kompanije.



On je naglasio da su, kada je riječ o kontroli kvaliteta, zahtjevi novih proizvoda sasvim drugačiji od standardnih koji su do sada rađeni u "Alumini".



Podsjećajući da je u posljednje dvije godine "Alumina" uložila više od 300.000 KM u novu opremu s kojom se mogu karakterisati određeni novi proizvodi, Obrenović je rekao da će i u narednoj godini doći do značajnih ulaganja u procesnu opremu, ali i u kadrove u smislu usvajanja novih znanja, tehnologija i procedura.



Direktor zajedničkih poslova u "Alumini" Mile Matić rekao je da "Alumina" ima strateški plan za narednih pet godina, kao i operativni plan za iduću godinu, a kojima su predviđena nova zapošljavanja kadrova za potrebe procesa rada.



"Već je u proceduri prijem za 70 radnika sa jasno profilisanim, uglavnom stručnim kadrom tehničkog smjera", istakao je Matić.





Biznis.ba / SRNA