Petar Đokić

Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić ocijenio je da bi najniža plata u Srpskoj za narednu godinu trebalo da bude veća od 395 KM.

Đokić je novinarima u Banjaluci rekao da je u prvoj verziji Zakona o radu iz 2012. godine postojao model da najniža plata već tada bude veća od 400 KM.



"Međutim, kroz socijalni dijalog koji smo imali, poslije to nije bilo moguće usaglasiti između socijalnih partnera, sindikalaca, poslodavaca i Vlade", rekao je Đokić.



On je ocijenio da je uvjeren da bi Vlada Srpske željela da najniža plata bude znatno veća, ali da treba imati u vidu da se to pitanje usaglašava sa ostalim socijalnim partnerima.



"Očito je da u Uniji udruženja poslodavaca Srpske ovaj put nisu bili spremni da se to poveća za više od 25 KM, koliko je dogovoreno", rekao je Đokić.



Vlada Republike Srpske odlučila je juče da najniža neto plata u Srpskoj u narednoj godini bude 395 KM. Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske je na redovnoj sjednici 13. decembra usvojio zaključak, kojim je Vladi Srpske predloženo donošenje te odluke, saopšteno je ranije iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.



