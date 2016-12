T. C.

Foto: Ilustracija

Austrijski turizam poznat je širom svijeta po gostoprimstvu i odličnoj kuhinji, ali ugostitelji sve teže nalaze kuhare i konobare, upozorava predstavnica sektora za turizam u Privrednoj komori Austrije Petra Noker-Schwarzerbacher zahtjevajući da se ova dva zanimanja uvrste među kadrovima koji nedostaju Austriji kako bi se dovela radna snaga iz zemalja izvan EU, kao što su Srbija ili Bosna i Hercegovina.

Ona je, u razgovoru sa novinarima, priznala da je posao kuhara i konobara vrlo stresan, ali i dodala da cijena određuje u današnjici saradnike.



Plaćanje samo na osnovu kolektivnog ugovora, prema njenim riječima, zbog nedostatka radne snage, sebi ne može više priuštiti niti jedan ugostiteljski objekat.



Šef kuhinje u prosjeku zarađuje neto između 2.500 do 3.000 eura mjesečno, takozvani “su-šef” oko 2.000, a kuhar 1.600 do 1.800 eura, prenijela je Noker-Schwarzerbacher, koja i sama vodi hotel, javlja Tanjug.



Širom Evrope se aktuelno traži 433.575 kuhara, a na cjelokupno njemačkom govornom području oko 208.000, širom Austrije 14.367, dodala je ona.



– Austrija sama sebi puca u koljeno ako u ovoj oblasti bude dalje štitila svoje tržište rada – rekao je Aleksander Rauner referent u Privrednoj komori.



On je kazao da ova privredna grana želi da dobije mogućnost da zaposli kuhare iz takozvanih trećih država, kao što su Srbija ili Bosna i Hercegovina.



Inače, prema podacima Privredne komore, trenutno ima oko 49.000 ugostiteljskih objekata i 16.000 hotela.



– Jasno je da nedostaje stručna radna snaga i zato želimo da se kuvar uvrsti u listu nedostajućih profila na tržištu rada – apelovala je Noker-Švarcenbaher ukazujući da brojni ugostitelji, pre svega na zapadu zemlje, imaju problema da popune broj zaposlenih na početku sezone.



Proteklih godina su austrijski ugostitelji brojna radna mjesta u servisu i kuhinji dobro popunjavali radnicima iz Njemačke, ali pošto se njemačko tržište rada oporavilo sve je manje Nijemaca koji dolaze da rade u Austriji.



U zapadnim pokrajinama, kako je ukazala, mnogo je teže naći kuhara, nego na istoku Austrije.



Tako u Beču postoji daleko veći broj kuhara koji su na raspolaganju nego u Tirolu.



Ako bi se kuhari unijeli u listu nedostajućih profila radnici iz takozvanih trećih država mogli bi da dobiju “crveno-bijelo-crvenu kartu”, kojom bi mogli da se dosele i zaposle kod određenog poslodavca.





Biznis.ba / Avaz