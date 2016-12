Kako i ranijih godina Vlada Velike Britanije i ove će kroz svoje fondove pomoći jačanju ekonomije i infrastrukture BiH.

Naime, Vlada Velike Britanije je 2015 godine, osnovala "The Good Governance Fund", koji ima za cilj jačanje demokratije, brže provođenje ekonomskih reformi u pet odabranih zemalja, i to Ukrajina, Gruzija, Moldavija, Srbija i BiH.



Kako se navodi u izvještaju ovog Fonda, koji je proslijeđen premijerki Theresi May, Fond je povećao svoj budžet na 30 miliona funti (oko 70 miliona KM), a dio tog novca završit će i BiH.



U odluci se tako navodi kako će ovaj novac biti uložen u jačanje ekonomija odabranih država, kako bi one bile optornije na unutrašnje i vanjske ekonomske šokove.



Pored toga, kako se novodi u dokumentu, jedan od smijerova u kojem će ovaj novac ići jeste infrastruktura. U dokumentu se navodi da je BiH ove godine po prvi put u historiji na dražvnom nivou usvojila transportnu strategiju, što je dovelo do mogućnosti da se novac ovag fonda iskoristi.



Inače, ovaj Fond je osnovan 2015 godine od strane tadašnjeg premijera Davida Camerona. Kako je on tada kazao cilj je pružanje stručne pomoći, obuke i drugih načina pomoći vladama pet izabranih dražava.





Biznis.ba / Avaz