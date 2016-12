Srebrenica

Pet poslovnih ideja iz regije Birač dobilo je podršku kroz projekat "Ekonomsko osnaživanje mladih".

- Startupi iz regije Birač, koji u okviru projekta 'Ekonomsko osnaživanje mladih' rade na razvoju poslovnih ideja, dočekali su najvažniji trenutak šestomjesečnog programa. Pet timova iz Srebrenice, Vlasenice, Bratunca i Milića je ostvarilo uslove za finansijsku podršku i potpisalo ugovor o saradnji s projektom, što će im pomoći da dalje razvijaju svoje poslovne ideje i pokrenu vlastiti biznis - saopćeno je iz kompanije Kolektiv/Posao.ba.



Projekat "Ekonomsko osnaživanje mladih" je nastavak projekta "Ekonomsko osnaživanje Srebrenice", koji kompanija Kolektiv/Posao.ba implementira od marta 2015. godine uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.



Projekt se implementira u dvije regije u BiH, u regiji Birač (opštine Srebrenica, Bratunac, Vlasenica, Milići i Zvornik) u saradnji s Udruženjem "Prijatelji Srebrenice" i Opštinom Srebrenica, te u regiji Jajce (opštine Jajce, Bugojno, Donji Vakuf, Kneževo, Šipovo i Mrkonjić - Grad) u saradnji sa Udruženjem „COD“ i Opštinom Jajce.



Cilj projekta je ekonomsko osnaživanje mladih kroz zapošljavanje, te podrška za samozapošljavanje i razvoj vještina potrebnih na tržištu rada.



Trenutno su svi podržani startupi u fazi testiranja proizvoda i tržišta, a od projekta "Ekonomsko osnaživanje mladih" su prethodno dobili pomoć u vidu edukacije i mentorstva.



Finansijsku podršku projekta dobio je ambiciozni tim mladih žena iz Srebrenice i Milića, Milena Nikolić i Milijana Sušić, sa svojom biznis idejom izrade unikatnih aksesoara. Njihov startup će podržati žene iz regije koje se bave ručnim radom.



Jedna od poduzetnica koja je dobila podršku projekta je i Ivana Zekić iz Vlasenice koja se bavi izradom eko namještaja za djecu. Kako je kazala Zekić, na evropskom tržištu postoji potreba za ekološki prihvatljivim, personaliziranim proizvodima, pa se nada da će joj dosadašnje iskustvo pomoći da prepozna potrebe kupaca i svoje proizvode plasira kako na domaćem, tako i na stranom tržištu.



Među startupima koji su dobili podršku je i porodica Alempić, odnosno majka i sin koji ističu da su za uspješan biznis najvažniji predanost i timski rad, jer kako kažu, oni su uvijek o svemu odlučivali zajedno uz kafu. Upravo je taj porodični ritual razgovora uz kafu bio presudan da se sin Dejan odluči za pokretanje pržionice kafe u Bratuncu.



Podršku projekta dobili su i Slađana Stanković i Radiša Đurić koji će u Bratuncu otvoriti kozmetički studio i studio za masažu. Ovaj dinamični duo je nakon upoznavanja na radionicama organizovanim u okviru projekta, odlučio da svoje zamisli pokuša realizirati zajedno.



Podržana je i ideja za izradu mobilne aplikacije Milovana Petkovića, programera iz Milića, koja će vozačima kamiona omogućiti da brže i jednostavnije obave popravke vozila. On već pola godine radi na razvoju aplikacije, a uskoro će biti spremna i prva verzija dostupna na nekoliko jezika. Potencijal za razvoj IT sektora u našoj zemlji je veliki, kazao je Petković, ali za bilo kakav značajniji rezultat je potrebno mnogo rada i posvećenosti. On rješenje ne vidi u odlasku u inostranstvo, već u nastojanju da sami izgradimo bolju budućnost i poboljšamo životni standard.



Poduzetnici iz regije Birač su svoje biznis ideje predstavili na Demo danu održanom krajem novembra u poslovnom centru Networks u Sarajevu. Tom događaju su prisustvovali i mladi iz Jajca, druge regije u kojoj se implementira projekt.



Koordinatorica projekta Semina Husomanović je kazala da je u Jajcu u toku prvi ciklus edukacije iz oblasti poduzetništva, nakon kojeg će biti odabrani startupi za dalju podršku projekta. Naglasila je važnost razmjene ideja i iskustava među mladima.



Biznis.ba / FENA