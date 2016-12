Ovoga jutra na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno, kolovozi su mjestimično vlažni, ima poledice u višim predjelima, mjestimično je smanjena vidljivost zbog magle po kotlinama i učestali su odroni na dionicama u usjecima, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraćaj se odvija bez posebnih ograničenja, po mjestimično klizavom kolovozu. U toku su radovi na izgradnji vijadukta "Mahovljani" na auto-putu Banjaluka-Doboj, dionica Banjaluka–Prnjavor, zbog čega vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Zbog radova na izgradnji mosta preko rijeke Ukrine u Dragalovcima, dionica regionalnog puta Gornja Vijaka dva-Razboj je potpuno obustavljena za saobraćaj za sva vozila, a saobraćaj se preusmjerava na alternativni putni pravac kroz selo Brestovo, gdje je aktuelna zabrana saobraćaja za teretna vozila preko 15 tona nosivosti.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo zbog aktiviranog klizišta saobraća se jednom saobraćajnom trakom naizmjenično.

Na dionicama magistralnog puta Čelinac-Kotor Varoš i Kotor Varoš-Obodnik zbog rekonstrukcije i sanacije gradske vodovodne mreže opštine Kotor Varoš će biti izmijenjen režim odvijanja saobraćaja. Na istom magistralnom putu Banjaluka-Čelinac i na regionalnom Čelinac-Jošavka-Prnjavor, izmijenjen je režim saobraćaja radi izgradnje kablovske infrastrukture duž pruge Doboj-Banjaluka.

Nastavljaju se radovi na sanaciji klizišta na istom magistralnom putu na području Mjesne zajednice Ada, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja u dužini od 150 metara. U cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja na auto-putu "9. januar" Prnjavor-Doboj, uspostavljen je poseban režim saobraćaja u području petlji "Prnjavor" i "Johovac".

Na dionicama magistralnih putevaa Klašnice-Prnjavor sekcija "Đokin potok" i Prnjavor-Stanari sekcija "Prnjavorska petlja" radi transportnih vozila i građevinskih mašina koji učestvuju u izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj izmijenjen je režim saobraćaja. Zbog radova izmijenjen je režim saobraćaja u brčanskom naselju Gredice na izgradnji obilaznice na magistralnom putu Brčko-Bijeljina i na dionici Brčko-Lončari u naselju Gorice. Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta M-5 Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub dolazi do povremene obustave saobraćaja do 15 minuta i to od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Od 8.00 do 16.00 časova radi izvođenja deminerskih radova dolazi do priveremene obustave saobraćaja na magistralnom putu na dionici Teslić-Kotor Varoš u mjestu Rujevica sa 30 minuta obustave i 15 minuta propuštanja saobraćaja. Na regionalnom putu Kotor Varoš-Mitrovići zbog radova na rekonstrukciji i sanaciji gradske vodovodne mreže izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja. Na dionici regionalnog puta Ukrina-Vijaka, u Vijačanima zbog radova na sanaciji kolovoza saobraćaj se odvija povremeno jednom trakom. Na dionici Brod na Drini-Šćepan Polje magistralnog puta M-18 zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na regionalnom putu Bratunac tri-Drinjača ostaje na snazi zabrana za teretna vozila ukupne mase preko 3,5 tone i autobuse klase M3, dok se zabrana ne odnosi autobuse prevoznika "Drinatrans" Zvornik, koji saobraćaju na redovnim autobuskim linijama Zelinja-Zvornik, Bratunac-Polom-Zvornik, Bratunac-Polom-Bijeljina i Polom-Bratunac i teretna vozila koja će vršiti transport drvnih sortimana od Poloma do Drinjače.

U Federaciji BiH /FBiH/ mjestimično je smanjena vidljivost na širem području Viteza, Kiseljaka, Doboja, Maglaja, te zapadnim krajevima FBiH i dijelovima kantona Sarajevo. Zbog niske temperature ujutro moguća je poledica u višim planinskim predjelima, kao i na mostovima i prilazima tunelima. Očekuju se jaki udari vjetra na putnom pravcu Drežnica-Mostar.

Do kraćih zastoja dolazi na dionicama Žepče-Nemila, Čapljina-Studenci, Tuzla-Priboj i Turbe-Banjaluka, gdje se izvode sanacioni radovi. Na graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 20 minuta. Radovi na području Hrvatske i dalje traju na graničnim prelazima Brod- Slavonski Brod i Orašje-Županja, pa su na ovim prelazima moguća duža zadržavanja.



Biznis.ba / SRNA