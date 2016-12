Foto: Klix.ba

Još uvijek je neizvjesno da li će novi saobraćajni sistem par-nepar biti funkcionalan i dovesti do smanjenja zagađenja u Kantonu Sarajevo, ali je sigurno da su novom odlukom Vlade KS nezadovoljni brojni građani. Sistem par-nepar ne ide u prilog ni vlasnicima rent-a-car agencija koje posluju u Sarajevu i koje već imaju veću količinu iznajmljenih automobila.

Predsjednik Udruženja rent-a-car agencija u Federaciji Bosne i Hercegovine Said Ibragić kazao nam je da bezuspješno pokušavaju stupiti u kontakt s ministarstvom prostornog uređenja, građenja i okoliša KS i ministrom Čedomirom Lukićem.



"Pozivamo resornog ministra Čedomira Lukića na hitni sastanak koji će biti održan 26. decembra (ponedjeljak) u 10 sati u prostorijama terminala A Aerodroma Sarajevo kako bismo razmotrili veliki problem rent-a-car agencija, a u koje nas je dovelo ovo ministarstvo uvođenjem sistema par-nepar", kazao je Ibragić.



On u ime Udruženja rent-a-car agencija u FBiH poziva sve registrirane rent-a-car agencije u KS s kojim nisu uspjeli stupiti u kontakt da prisustvuju sastanku.



Odluka vlasti u KS rent-a-car agencijama je stvorila ogroman problem jer su se Udruženju javile brojne agencije koje su već iznajmili vozila klijentima koji mogu da se ne pridržavaju pravila Vlade KS.



Naime, vlasnici iznajmljenih automobila su rent-a-car agencije koje su pravne osobe, a kazna za pravne osobe koja se ne pridržavaju sistema par-nepar kreću se od 1.000 do 5.000 KM.



Prema posljednjim informacijama, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) KS danas samo upozoravaju vozače koji se ne pridržavaju sistema par-nepar zbog božićnih blagdana.



