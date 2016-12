Foto: Arhiv

Javno preduzeće "Autoputevi RS" počet će sutra naplatu putarine na novoizgrađenoj dionici auto-puta Banja Luka-Doboj na pravcu od Doboja do Prnjavora, najavljeno je iz ovog preduzeća.

Cijena putarine za vozila prve kategorije iznosi četiri KM, za vozila druge kategorije osam KM, treće 12 KM i četvrte 20 KM. Cijene su definisane Uredbom o visini putarine, koju je 3. novembra utvrdila Vlada RS, podsjećaju iz Autoputeva.



Korištenje auto-puta vozači će plaćati na jednom od naplatih mjesta izgrađenih u Prnjavoru i Kladarima kod Doboja.



Putarina se može plaćati konvertibilnim markama, efektivnim stranim novcem, odnosno papirnim novčanicama eura, gotovinski, bankovnim karticama, kao i putem elektronske naplate putarine, pomoću TAG uređaja.



Iz Autoputeva RS navode da će, s obzirom na to da je elektronska naplata putarine izuzetno popularan vid plaćanja putarine i u zemljama okruženja, početkom naredne godine ponuditi korisnicima atraktivne pakete, koji uključuju TAG uređaj 50 posto jeftiniji u odnosu na regularnu cijenu, kao i dodatni popust na dopunu u iznosu od 15 posto.



U saopštenju se dodaje da su prednosti ovog vida plaćanja putarine u tome što prilikom prolaska kroz naplatne rampe, nema zaustavljanja i čekanja u redovima, uz dodatne uštede, što je posebno interesantno korisnicima, koji svakodnevno koriste auto-put.



Do završetka dionice auto-puta na pravcu od Prnjavora do Banja Luke naplata će se obavljati u otvorenom sistemu, sa dvije ulazno/izlazne rampe. Vozači će, bez zaustavljanja, na auto-put ulaziti u Prnjavor i/ili Kladarima, a vožnju će plaćati na izlazu sa "9. januara", napominju iz Autoputeva RS.



Po završetku druge dionice auto-puta, odnosno spajanjem saobraćajnice od petlje Mahovljani do petlje Prnjavor, otvoreni sistem biće zamijenjen zatvorenim, karakterističnim za auto-puteve u regionu.



Otvoreni sistem naplate putarine funkcioniše i na auto-putu Gradiška - Banja Luka, s razlikom što na ovom pravcu samo u Jakupovcima postoji jedna ulazno/izlazna rampa.



Sistem naplate putarine zvanično će biti pušten u rad sutra u 10.00 sati.



Biznis.ba / SRNA