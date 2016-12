T. C.

Sindikat GRAS-a s Adnanom Himzanijom na čelu iz dana u dan ne prestaje šokirati radnike preduzeća. Ovaj put od njih traže da se u interesu firme odreknu jednomjesečnog toplog obroka, što je ukupno za njih 1.400 oko 386.400 KM. Od tog novca zamislili su da kupe nove autobuse!

Spašavanje firme



- Samo su nam, bez ikakvog pitanja, poslali izjave koje trebamo potpisati. Na taj način od nas traže da se odreknemo toplog obroka za septembar, koji nam još nije ni isplaćen. Novac bi, kako su nam kazali, uplatili na račun Sindikata i njime bi kupovali nova vozila - kazali su nam ogorčeni radnici.



Za „Dnevni avaz“ otkrivaju da im je visina toplog obroka 276 KM te da potpisane izjave moraju dostaviti do ponedjeljka.



- Od nas sada traže da odustanemo od jednog toplog obroka, kasnije će, sigurno, tražiti da se odreknemo i jedne plaće. A mi još nismo dobili plaću za septembar, oktobar i novembar. Preko leđa radnika hoće da spašavaju firmu. Čak dobivamo prijetnje prekidom radnog odnosa ukoliko odbijemo potpisati - ispričali su nam radnici.



S druge strane, predsjednik Sindikata Adnan Himzanija tvrdi da je u pitanju dogovor s radnicima i da oni sami prikupljaju pare da kupe vozila koja će pokloniti firmi.



Nema prisile



- Nedostaje nam autobusa i, da se ne bismo mučili s tenderima i dobavljačima koji ih obaraju, mi možemo kao Sindikat kupiti ta vozila. Smatram da je to najpozitivnija stvar koja se desila u GRAS-u u posljednjih 10 godina. Potpisivanje izjave je na dobrovoljnoj osnovi, bez prisile, i niko neće biti natjeran na to. Od prikupljenog novca zavisi koliko ćemo vozila kupiti - rekao je Himzanija.





