Ismir Jusko

Nakon što je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović za Klix.ba otkrio prve dalje o brzoj cesti Sarajevo - Beograd, ministar komunikacija i prometa BiH Ismir Jusko rekao je da je u interesu obje zemlje da se projekt što prije završi, a da će spojna tačka biti Višegrad.

Ministar komunikacija i prometa BiH Ismir Jusko rekao je da do sada nije diskutovano o rutama te je istakao bitnost postojanja inicijalne ideje ministarstava BiH i Srbije da se pravi brza cesta preko Višegrada prema Sarajevu.



"Ja ću sada sa svojim kolegama i predstavnicima entiteta usaglasiti koja ruta je najpogodnija. Kada se pravi plan rute uvijek se kalkuliše o energiji koju treba potrošiti od tačke A do tačke B i količini potrebnog novca", rekao je Jusko dodajući da je u interesu obje zemlje da se taj projekt što prije završi i da će biti dogovorena najpogodnija ruta", rekao je Jusko.



S obzirom na to da su se dvije zemlje usaglasile, ove sedmice će poslati pismo turskom investitoru u kojem će ga obavijestiti o tome, a nakon što dobiju potvrdnu povratnu informaciju formirat će zajednički tim koji će raditi na pravljenju projekta.



Višegrad bi bio spojna tačka, a kako Klix.ba saznaje postoje opcije da brza cesta ide od Višegrada postojećom cestom prema Sokocu i dalje prema Sarajevu. Druga opcija je da cesta ide od Višegrada pa preko Podhranjenskog potoka i tunela Hranjen prema Prači, zatim Palama i Sarajevu.



Brza cesta Sarajevo - Beograd je infrastrukturni projekt koji finansira Turska, a čiji su inicijatori bili ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić. Inicijativu su podržali Vijeće ministara BiH i Vlada Srbije, jer je brza cesta u interesu obje zemlje.



