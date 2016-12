Foto: FENA

Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine otvorio je u četvrtak u Mostaru prvi laboratorij za referentno ispitivanje motornih karakteristika tekućih goriva u našoj zemlji, priopćeno je iz tog Instituta.

Uz potporu Vlade Republike Slovenije i njezinog programa međunarodnog razvoja Centra za međunarodnu suradnju i razvoj Slovenije, te u suradnji s poduzećem HERKON d.o.o. Mostar, novouspostavljeni laboratorij bit će prvi koja pokriva sve parametre opisane u europskim normama EN 590 za dizel goriva i EN 228 za benzinska goriva u skladu s korespondentnom EU Direktivom 2009/30/EC.



Svečanom otvaranju nazočili su visoki dužnosnici i gosti iz Slovenije i BiH.



"Osiguravajući uvjete za provedbu pojedinih direktiva Europske unije, Institut za mjeriteljstvo BiH svojim djelovanjem pokušava unaprijediti kvalitetu života građana i zaštiti potrošače u BiH, a novootvoreni laboratorij je odličan primjer takvog rada Instituta", izjavio je na svečanosti direktor Instituta Zijad Džemić.



Po njegovim riječima, u BiH trenutno radi šest akreditiranih laboratorija koje koriste aplikativne instrumente i primjenjuju indirektne metode u svrhu ispitivanja oktanskog i cetanskog broja tekućih goriva.



Do sada nije postojao laboratorij na području BiH koji raspolaže kapacitetima za provođenje najtočnijih tj. izravnih primarnih metoda.



"Otvaranjem laboratorija, postojeći akreditirani laboratoriji koristit će njegove usluge za referentno ispitivanje motornih karakteristika tekućih goriva u smislu sudjelovanja u interkomparacijama u BiH i izvan BiH, što će omogućiti provjeravanje i potvrđivanje njihovih mogućnosti, održavanje statusa akreditacije, te osigurati bolju kvalitetu pruženih usluga za sve korisnike", kazao je Džemić.



Tako će jedini proizvođač tekućih goriva u BiH "Rafinerija nafte Brod" koristiti usluge laboratorija i to usporedbom svojih rezultata s referentnim koje će davati novi laboratorij, a to će, kako je kazao Džemić, značajno unaprijediti proizvodni proces i kontrolu kvalitete proizvoda Rafinerije.



"Laboratorij će u suradnji s inspekcijskim organima biti korišten za potrebe inspekcijskog nadzora, kao i u svrhe vještačenja u sudskim sporovima", dodao je Džemić.



Državna tajnica i zamjenica ministra za gospodarstvo i tehnologiju Republike Slovenije Eva Štravs Podlogar, govoreći o važnosti suradnje dvije zemlje na ovako značajnim projektima, naglasila je da se ovdje ne radi samo o financijskim sredstvima i donacijama, nego je važan i prijenos znanja i iskustva slovenskih stručnjaka i poduzeća dviju prijateljskih zemalja.



"Dobra suradnja dviju zemalja važna je za razvoj zajedničkih projekata u budućnosti jer imamo kompatibilna gospodarstva. U 2015. slovenske investicije u BiH iznosile su 460 milijuna eura, i veće su za 5 posto nego godinu ranije. Dok su investicije iz BiH u Sloveniju također porasle i iznosile su 32 milijuna eura u 2015. i veće su za 23 posto nego u 2014. godini", kazala je Štravs Podlogar.



O značaju novog laboratorija govorio je i zamjenik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mato Franjičević, istaknuvši kako otvaranje laboratorija predstavlja korake ka uvođenju reda na tržištu nafte i naftnih derivata, ali iskorak ka zaštiti okoliša i smanjenju zagađenja zraka.



Direktor Centra za međunarodnu suradnju i razvoj Gašper Jež kazao je kako su u suradnji s Institutom za mjeriteljstvo BiH do sada opremili tri laboratorija, među kojima je i donacija za mostarski laboratorij u vrijednosti od 900 000 eura.



"Ovaj laboratorij uvest će red na tržište BiH kada su u pitanju nafta i naftni derivati, ali za to je neophodno i osiguranje zakonske podloge, kao i inspekcijskih organa koji će uspostaviti taj red na tržištu BiH po EU standardima", istaknuo je Jež.



Direktor mostarske kompanije HERKON d.o.o. Bernard Jovanović zahvalio je institucijama Republike Slovenije na iznimno vrijednoj donaciji kao i Institutu za mjeriteljstvo BiH koji su prepoznali pouzdanog partnera s kojim su realizirali ovaj projekt.



Istaknuo je kako je osnovni cilj ispitivanja kvalitete goriva usporedba s kvalitetom goriva propisanom europskim normama.



U Institutu za mjeriteljstvo BiH navode da potrošnja tekućih energenata, primarno benzinskih i dizel goriva, u Bosni i Hercegovini iznosi oko 1.7 milijardi litara na godišnjoj razini.



Osnovni faktor kod formiranja cijene je svakako kvaliteta goriva, koja se reflektira u oktanskom, odnosno cetanskom broju koji će se sada moći direktno mjeriti, navodi se u priopćenju.

Biznis.ba / FENA