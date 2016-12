Porezna uprava FBiH

Porezna uprava FBiH uputila je poziv poreznim obveznicima da dobrovoljno prijavljuju i plaćaju svoje porezne obaveze.

"Dobrovoljnim podnošenjem poreznih prijava u obliku, na mjestu i u rokovima propisanim poreznim zakonima, te plaćanjem propisanih obaveza u skladu sa važećim propisima, vi izvršavaju svoju zakonsku dužnost", ističu u Poreznoj upravi Federacije BiH.



U Poreznoj upravi navode da Porezna uprava želi djelovati preventivno, a ne represivno, te da njen cilj nije kažnjavanje poreznih obveznika. Dobrovoljnim izvršavanjem poreznih obaveza, kako se dalje navodi, porezni obveznici bit će pošteđeni sankcija i mjera koje poduzima Porezna uprava, kao što su:



1. Kazne za neprijavljivanje radnika u iznosu od 5.000,00 do 100.000,00 KM za pravno lice i 3.000,00 do 20.000,00 KM za odgovorno lice, a 1.500,00 do 20.000,00 za obrtnika;

2. Kazne za neizdavanje računa u iznosu od 2.500,00 do 20.000,00 KM za pravno lice i 1.000,00 do 3.000,00 KM za odgovorno lice, a 3.000,00 do 10.000,00 za obrtnika;

3. Kazne za nezakonito poslovanje u iznosu od 3.000,00 do 30.000,00 KM za pravno lice i 500,00 do 3.000,00 KM za odgovorno lice, a 500,00 do 5.000,00 za obrtnika;

4. Pečaćenje objekata i zabranu obavljanja djelatnosti;

podnošenja krivičnih i prekršajnih prijava i dr.



"Porezna uprava svoj uspjeh ne želi mjeriti iznosom naplaćenih kazni, brojem zapečaćenih objekata ili brojem podnesenih krivičnih prijava. Naš i vaš uspjeh će biti na zavidnom nivou kada vi sami budete prijavljivali i plaćali porezne obaveze, a Porezna uprava što manje primjenjivala sankcije", navodi se u pozivu poreznim obveznicima.



Porezna uprava poziva porezne obveznike da novčana sredstva kojima se plaćaju kazne i kamate za neblagovremeno plaćanje poreza iskoriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, isplatu plaća zaposlenicima, drugim riječima za razvoj poslovnog ambijenta, a samim tim i razvoj države u cjelini.



U Poreznoj upravi Federacije BiH ističu da je njihov cilj da svaki porezni obveznik izvršava svoje porezne obaveze, da ih dobrovoljno prijavi i plati, da prijavi svakog radnika, odnosno da postupa u skladu sa poreznim i drugim propisima FBiH.



Iz Porezne uprave zaključuju da žele biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima, te pozivaju porezne obveznike da ne ostvaruju kratkoročne dobitke za veće dugoročne gubitke.



Porezna uprava FBiH napominje da će nastaviti aktivnosti na kontroli i sprečavanju sive ekonomije i poziva porezne obveznike da poštuju zakone kako se ne bi izlagali sankcijama i dodatnim troškovima.





Biznis.ba