Vilim Primorac, predsjednik Uprave HT Eroneta

Godina zaokreta - tako bi se mogla ocijeniti 2016. za HT Eronet iz Mostara. Poslovanje je stabilizirano uz mjere koje su poduzete unutar kompanije, ali i nuđenje novih usluga te proizvoda. Predsjednik Uprave ove kompanije Vilim Primorac očekuje da se taj trend nastavi unatoč snažnoj konkurenciji besplatnih servisa koji su poljuljali i velike svjetske telekom kompanije.

Večernji list BiH: Poslovna je godina pred zaključenjem. Jeste li zadovoljni rezultatima u 2016.?



- Istaknuo bih kako su, prema projekcijama rezultata poslovanja za 2016. godinu, temeljenim na ostvarenjima u prvih 11 mjeseci, nepobitno vidljivi znakovi stabilizacije i istodobnoga unapređenja poslovanja. Tako se, prema recentno načinjenim izvješćima, ostvaruju pozitivni rezultati, a sve to unatoč vanjskim ograničavajućim momentima i izazovima kojima je izloženo poslovanje cjelokupnog telekomunikacijskog sektora. Upravo je koegzistencija između kvalitativno bolje ponude proizvoda i usluga te rastućeg povjerenja korisnika prema našim proizvodima i uslugama, s porastom tržišnoga udjela i korisničke baze, doprinijela zadržavanju ukupnih prihoda HT Eroneta na razinama iznad 200 miliona KM. S druge strane, racionalan pristup upravljanju troškovima, uz izražene optimizacijske težnje, djeluje prema ukupnom jačanju učinkovitosti, što ima pozitivne refleksije na pozitivne rezultate koje ostvarujemo u 2016. godini. Dakako, respektirajući navedeno, u kontekstu poslovanja u 2016. godini mogu izraziti zadovoljstvo ostvarenim pozitivnim rezultatima poslovanja, očuvanjem prihodovnih kapaciteta, kao i djelovanjem prema optimizaciji troškova. Svakako, ne smije se zaboraviti kako je to rezultat predanoga rada zaposlenika te, naravno, činjenice kako naši korisnici prepoznaju promjene i kvalitativne pomake ponuđenih proizvoda i usluga. Ovim nastojanjima djelujemo prema poboljšanju komunikacijske kvalitete lokalne zajednice, kao i rastu te tehnološkom razvoju domaće ekonomije u cjelini, unatoč djelovanju alternativnih oblika komuniciranja i OTT servisa koji negativno djeluju na prihodovne kapacitete telekom sektora. U izazovnoj novoj godini bit ćemo fokusirani na progresivnu ponudu proizvoda i usluga koje će donijeti iskorak i dodanu vrijednost našim postojećim i novim korisnicima, a sve prema primjeni načela i uzanci ekonomije razmjera i raznolikosti, blisko povezanih sa suvremenim trendovima digitalne transformacije, ali stalno uvažavajući potrebe i iskustvo korisnika. Također, razboritim pristupom upravljanju troškovima nastojat ćemo i dalje ustrajati na jačanju učinkovitosti tvrtke, pri tome ne zaboravljajući ulaganja u smjeru njezine izgradnje na tehničko-tehnološki višu razinu. Također, ne treba zaboraviti kako su pozitivni rezultati u ovoj godini ostvareni unatoč izloženosti djelovanju alternativnih oblika komuniciranja, a to telekomunikacijskom sektoru, za razliku od drugih u zemlji, nameće specifične konkurencijske odrednice. Tako preferencije korisnika za različitim oblicima komuniciranja rezultiraju stalnim procesom transformacije naših usluga, a to nas vodi u smjeru osiguravanja najviše korisničke razine usluga u kvantitativnom i kvalitativnom smislu, s odrazom na sve povoljniji cjenovni moment.



Biznis.ba / Večernji.ba