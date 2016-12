Foto: Srna

Generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) BiH Predrag Kovač izjavio je danas u Sarajevu da bi cijela BiH, kada je riječ o multipleksu A, mogla biti pokrivena digitalnim signalom do kraja naredne godine.

"Prva faza je završena i to su ova tri područja - Banja Luka, Sarajevo i Mostar, koja su u ovom trenutku pokrivena digitalnim signalom. Da bi se završila kompletna digitalizacija, a to je multipleks A - prva faza ovog procesa, potrebno je objaviti tender, raspisati ga i nabaviti opremu za sva ostala područja, a u BiH ih je ukupno šest", rekao je Kovač na godišnjoj konferenciji RAK-a.



On je pojasnio da je strategijom o digitalizaciji BiH, multipleks A bio namijenjen isključivo javnim operaterima, dodavši da je RAK u prethodnom periodu radio na tome da u ovaj multipleks uđu i ostale televizije, što je i usvojeno.



Prema njegovim riječima, to je bilo neophodno, jer proces digitalizacije u BiH mnogo kasni, tako da je bilo potrebno da se omogući da i komercijalne i sve ostale televizije budu ravnopravne sa javnim servisima.



"Ostali multipleksi bit će u nekom narednom periodu, pogotovo multipleks B, koji je strategijom bio namijenjen za komercijalne televizije. Oni će sačekati neko bolje vrijeme, a cijeneći iskustva kolega u okruženju, mislimo da u ovom trenutku sa multipleksom A možemo zadovoljiti dobar dio potreba kada je u pitanju digitalna televizija u BiH", istakao je direktor RAK-a.



On je dodao da RAK trenutno radi stručnu analizu koja će biti gotova do kraja prvog kvartala naredne godine, a koja će sadržavati tehničku specifikaciju za svu opremu koju građani BiH treba da nabave da bi mogli bez problema pratiti digitalni signal.



Biznis.ba / SRNA