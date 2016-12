Rudnik Sase

Kompanija "Gros", koja eksploatiše olovo i cink u Sasama, kod Srebrenice, za 11 mjeseci ostvarila je proizvodnju od 306.372 tone rovne rude, što je za 2,6 posto više nego u istom periodu prošle godine ili za 3,28 posto više od plana za ovaj period godine.

Predsjednica Upravnog odbora Jelena Petrić ističe za Srnu da je od potpisivanja koncesionog ugovora, 2007. godine, kada je gazdovanje rudnikom preuzela britanska kompanija "Mineko", odnosno njena firma "Gross" u BiH, do kraja novembra ove godine plan eksploatacije stalno uvećavan.



Tako je došlo do povećanja za više od 180 posto u odnosu na period prije potpisivanja tog ugovora.



U rudniku je zaposleno 527 radnika - to je najveći privredni kolektiv u Srebrenici i među tri najveća u regiji Birač.



Prosječna plata zaposlenih je 953 KM, uz redovnu isplatu i izmirivanje doprinosa, poreza i koncesione naknade. U ovoj godini u radni odnos primljeno je 37 novih radnika.



Petrić ističe da je u posljednje dvije godine obavljena smjena generacija u kolektivu, jer su čak 104 radnika penzionisana, a umjesto njih primljeni su mlađi radnici.



"U tom periodu isplatili smo oko 200.000 KM za otpremnine penzionisanim radnicima, a istovremeno smo finansirali doškolovavanje i prekvalifikaciju za oko 300 novozaposlenih. Time smo stvorili bazu kvalifikovanih mladih radnika sposobnih za rad na duži period", pojašnjava Petrić.



Nakon obuke i dodatnog osposobljavanja, 34 radnika položila su stručni ispit iz oblasti eksploatacije, a 16 iz oblasti prerade rude.



Kontinuirano traje provjera osposobljenosti zaposlenih radi bezbjednog samostalnog rada, rukovanja mehanizacijom i sredstvima za rad.



"Gross" je u ovoj godini, kako ističe Petrić, investirao više od tri miliona KM za obnavljanje i osavremenjivanje mašinskog parka, sredstava za rad i opreme.



"Nabavili smo jamske vagone za izvoz rude iz okna, podzemne utovarivače, bušeće čekiće, kompresore, flotacione mašine, kamione i opremu za sve proizvodne cjeline", pojašnjava Petrić.



Kompletno su rekonstruisane tri linije za preradu rude u pogonu flotacije, čime su stvoreni uslovi za povećanje obima prerade rude, odnosno proizvodnje koncentrata olova i cinka.



Nabavkom i instaliranjem nove opreme povećan je stepen iskorištenja rude i smanjeni su gubici u procesu prerade, što dovodi do poboljšanja ekonomičnosti poslovanja i boljih finansijskih rezultata.



Rudnik posjeduje moderno opremljenu laboratoriju u kojoj se obavljaju analize i eksperimenti.



Petrić kaže da se vodi briga i o istražnim radovima i da su izgrađeni novi istražni hodnici radi priprema za nastavak istraživanja i povećanje obima eksploatacije rude.



"Ugovorom o koncesiji obavezali smo se da ćemo u koncesionom periodu od 30 godina investirati 28 miliona KM. Taj iznos smo već premašili u prošloj godini, ali to nije kraj investicione aktivnosti i u narednoj godini u planu je investiciono ulaganje u iznosu od 5.246.695 KM", precizira Petrić.



