Tomislav Vrhovac

Predstavnici sindikata izaći će sutra na proteste da bi izrazili nezadovoljstvo zbog smanjenja plaća kroz manje koeficijente minulog rada.

Kao neprihvatljivu odbacili su i posljednju ponudu Vlade RS-a.



Predsjednik sindikata uprave Tomislav Vrhovac je na pres-konferenciji u Banjoj Luci pojasnio da će plaće budžetskih korisnika biti smanjenje jer je Vlada RS-a utvrdila obračun minulog rada prema formuli 0,3 posto za zaposlene do 25 godina staža i od 0,5 posto za one s više od 25 godina.



- To znači da svi koji moraju da rade do 25 godina staža imaju umanjenje plaće – rekao je Vrhovac.



Na sutrašnje proteste u Banjoj Luci, koji će biti održani uoči sjednice Narodne skupštine RS-a, doći će članovi sindikata i to će biti mirno okupljanje.



Izrazio je i nezadovoljstvo jučerašnjim izjavama predstavnika vlasti koji su protiv protesta sindikalaca.



Predsjednica Sindikata radnika unutrašnjih poslova RS-a Anica Jondić je dodala da će i pripadnici policije sutra izlaći na proteste, jer će i oni, po obračunu Vlade RS-a, imati umanjene zarade.



Protesti sindikata radnika unutrašnjih poslova, prosvjete, pravosuđa i uprave u RS-u, koji se protive umanjenju plaća, zbog novog koeficijenta obračuna minulog rada, najavljeni su s ciljem da se ukaže vlastima da ne prihvataju predložena rješenja u budžetu za narednu godinu.



Biznis.ba / FENA