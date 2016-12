Foto: Ilustracija

Kompanija „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka danas će, s početkom u 12.00 sati, zvanično pustiti u rad novoizgrađenu transformatorsku stanicu TS 110kV Bužim.

Riječ je o vrijednoj investiciji kompanije „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ koja će obezbijediti sigurno napajanje opštine Bužim, saopćeno je iz “Elektroprenosa - Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka.



Vrijednost te investicije je oko 3,5 miliona KM.



Kroz analizu postojećeg stanja došlo se do zaključka da se povećao broj potrošača i da bi se omogućilo stabilno napajanje električnom energijom bila je neophodna izgradnja nove transformatorske stanice koja može zadovoljiti potrebe povećane potrošnje konzuma općine Bužim.



Transformatorska stanica Bužim izvedena je kao postrojenje na otvorenom sa jednim transformatorom snage 20 MVA 110/35/10(20) kV, sa srednjenaponskim postrojenjem nazivnog napona 35 kV i 10(20) kV, smještenim u komandno-pogonskoj zgradi.



Na izgradnji TS Bužim angažovane su domaće firme udružene u Konzorcijum koga čine Deling d.o.o. Tuzla (Lider Konzorcijuma), ENERGOINVEST d.d. Sarajevo, UMEL-Dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla i MALCom d.o.o. Sarajevo, te podugovarači: CET Energy d.o.o. Sarajevo i VAŠ DOM d.o.o. Cazin.



Realizacijom izgradnje transformatorske stanice Bužim TS 110/35/10(20) kV obezbjedit će se priključivanje novih visokonaponskih dalekovoda, kontinuirano i sigurno napajanje električnom energijom područja općine Bužim, te se stvaraju neophodni uslovi za dalji razvoj privrede, koji je gotovo nemoguć bez dobre saobraćajne i energetske infrastrukture. Riječ je o jednoj od značajnijih investicija realizovanih na području ove općine u oblasti snabdijevanja stanovništva električnom energijom.



Elektroprenos BiH planiran nastavak investicionih aktivnosti na tom području. Planom investicija 2017-2019 planirane su investicije od cca. 3.200.000,00 KM.



Do sada je na području Unsko–sanskog kantona kompanija za prenos električne energije u Bosni i Hercegovini uložila oko 7.000.000 KM.



Prošle sedmice je na području Unsko-sanskog kantona pušteno pod napon novoizgrađeno srednjenaponsko postrojenje u TS 110/20/10 kV Sanski Most, a do kraja ove godine je u planu i puštanje drugog transformatora u TS 110/35/10 kV Cazin 1, dok će početkom nove godine u pogon biti i drugi transformator u TS 110/20/10 kV Bihać 2, što će omogućiti dvostrano napajanje ovih općina, te kvalitetnije i sigurnije napajanje električnom energijom.



Biznis.ba / FENA