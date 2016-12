Nedeljko Elek (prvi slijeva) blizak je predsjedniku RS-a, Dodiku

Projekat izgradnje bolnice u Istočnom Sarajevu nije još ni započeo, a već ga prate brojne kontroverze i međusobne optužbe na relaciji SNSD-SDS.

Nakon primjedbi Kancelarije za razmatranje žalbi BiH na prethodno raspisani tender za izbor izvođača radova koji će graditi bolnicu, Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da ponovo pokrene tendersku proceduru.



Prijateljstvo s Dodikom



Kako se navodi u Rješenju Kancelarije za razmatranje žalbi BiH koje je u posjedu Faktora, raniji tender je poništen uz obrazloženje da oba prijavljena ponuđača nisu dostavili potpunu dokumentaciju. Iako je u medijima objavljeno da je posao izvođača radova na tenderu dodijeljen beogradskoj firmi Millennium Team, koja je za taj projekat ponudila 54 miliona KM, radi se zapravo o ponudi konzorcija kojeg čini pet preduzeća: Millennium Team d.o.o. Beograd obezbjeđuje izvore finansiranja, Megasun d.o.o. Pale referenc listu, Hrvić gradnja d.o.o. Tešanj izvodi radove, a ostala dva člana konzorcija, Medical d.o.o. Mostar i Millennium Team d.o.o. Bijeljina, trebali su osigurati nabavku medicinske opreme za bolnicu.



Zadatak firme Millenium Team bio je da osigura novac za izgradnju bolnice, koji bi onda Vlada Republike Srpske vraćala u tranšama. No, glavna uloga u konzorciju zapravo pripada firmi Megasun sa Pala čiji je vlasnik, biznismen Nedeljko Elek, u bliskim vezama sa predsjednikom RS-a Miloradom Dodikom.



Zahvaljujući prijateljstvu s Dodikom, Elekova firma ranije je dobila unosne poslove izgradnje Studentskog centra u Istočnom Sarajevu, a Vladi RS-a je na istom području prodala zgradu za smještaj dužnosnika tog entiteta po cijeni od blizu 27 miliona KM, odnosno oko 3.000 maraka po metru kvadratnom - što je dvostruko više od prosječne cijene kvadratnog metra poslovnog prostora u Istočnom Sarajevu.





Ovako bi trebala izgledati bolnica u Istočnom Sarajevu



U Rješenju Kancelarije za razmatranje žalbi BiH navodi se da je referenc lista za izgradnju bolnice koju je dostavio Megasun „nezadovoljavajuća i neprihvatljiva jer ne dokazuje da to društvo ima iskustvo u izvođenju radova na istim ili sličnim poslovima“. Također, sporni su i finansijski izvještaji koji se nalaze u sklopu ponude ove firme.



- Dostavljena referenc lista nije nikakav dokaz tehničke i profesionalne osposobljenosti za građenje, a pogotovo kad se uzme u obzir da je iz dostavljene ponude jasno da se radi o društvu koje nema niti je moglo imati licencu za građenje objekata, niti ima bilo koju drugu licencu, vezano za projektovanje i izvođenje građevinskih radova, društvu čiji je osnovni kapital 2.000,00 KM i koje u 2013. godini zapošljava 1 radnika, u 2014. godini 2 radnika i u 2015. godini 3 radnika, te samim tim nikako nije moglo biti glavni izvođač. Pri tome izgradnja objekta od 10.677 m2 nije moguća sa ostvarenim troškovima materijala od 175 KM, troškovima bruto zarada i bruto naknada zarada od samo 27.123,00 KM u godini izgradnje objekata, a kako je to prikazano u bilansima navedenog društva - stoji u Rješenju Kancelarije.



Drugi član konzorcija, firma Millennium Team iz Beograda čiji su vlasnici Stojan Vujko i Ivan Bošnjak, osnovana je početkom 2003. godine. U početku su se bavili trgovinom prehrambenim proizvodima i otpadom, no ubrzo su započeli unosan građevinski biznis. Uz podršku ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića, Vujko i Bošnjak sklopili su nekoliko unosnih ugovora sa Javnim preduzećem Srbijagas za izgradnju gasovoda. Cijene u tim ugovorima uvećavane su za 10 do 20 posto u odnosu na početne cijene navedene u programima gasifikacije, te je na osnovu toga Millennium Team godišnje ostvarivao višemilionski profit. Pored ugovora sa Srbijagasom, pomenuta firma odabrana je kao jedan od glavnih izvođača radova ambicioznog projekta Beograd na vodi.



(Ne)pravična odluka



Millennium Team ima više od 250 uposlenika, a samo u 2014. godini ova firma ostvarila je neto dobitak u iznosu od 296 miliona dinara, odnosno 4,12 miliona KM. Za izgradnju bolnice u Istočnom Sarajevu ponudili su da će osigurati 54 miliona KM, što je za 11 miliona maraka više od ponude koju je dala banjalučka firma Krajina. Međutim, u samoj ponudi nije bilo definisano na koji način bi Vlada Republike Srpske vraćala taj novac.



Što se tiče sudbine „sumnjivog“ tendera, kako je izjavio ministar zdravlja i socijalne zaštite RS-a Dragan Bogdanić, tim pravnika analiziraće rješenje Kancelarije za razmatranje žalbi BiH.



- Nakon 30 dana, ako se pokaže da nisu donijeli pravičnu odluku, biće pokrenut pravni postupak - rekao je Bogdanić.







