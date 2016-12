Fadil Novalić

Na osnovu doprinosa za PIO u 11 mjeseci ove godine prikupljeno je 1,402 milijarde KM, što je za 78,6 miliona više, a za zdravstvo 65,5 miliona KM više nego za isti period prethodne godine. To je pomoglo da se penzioni i zdravstveni sistem ne sruši potvrdio je za Fenu federalni premijer Fadil Novalić.

Istakao je da od 31. marta 2015. do 30. septembra 2016. godine u Federaciji penzionera ima više za 22.700 i da je, statistički, broj novopenzionisanih dosad rastao 6.000 za 18 mjeseci.



Na vanrednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Novalić je obrazlažući najznačajnije transfere u predloženom budžetu Federacije za narednu godinu kazao je da će trajni revolving fond kod Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije biti umanjen za 3,3 miliona KM.



"Međutim, ulaganja će biti i veća jer ćemo sve to uvezati i upakovati u novi paket s revolving kreditom u UNION banci", rekao je Novalić.



U predloženom budžetu dodatnih šest miliona KM, naglašava, bit će osigurano s pozicije japanski grant i jedan milion KM s pozicije sudske presude.



Amandmani koji postaju sastavni dio teksta Prijedloga budžeta rezultiraju s uvećanim transferom za niže nivoe vlasti sa 10 na 12 miliona KM i devet miliona KM za sanaciju lošeg stanja u zdravstvenim ustanovama.



Svi ostali transferi ostaju na nivou budžeta u 2016. godini, osim što se, dodaje Novalić, uvećava transfer za Zavod PIO i iznosi 254 miliona KM.



Također, govoreći o makroekonomskim indikatorima navodi i da je rast nominalnog BDP-a u periodu 1.7.2015. - 30.6.2016. bio 3,2 posto, a rast realnog BDP-a 2,72 posto.



Rast prihoda od direktnih poreza i doprinosa u 11 mjeseci ove godine, u odnosu na isti prošlogodišnji period, iznosi 11,47 posto, a od indirektnih 4,1 posto.



Prema podacima Porezne uprave FBiH, broj zaposlenih od 31.3.2015. do 30.11.2016. povećan je za 27.714 te iznosi 504.128.



Podaci Federalnog zavoda za statistiku su da je broj zaposlenih od 31.3.2015. do 30.9.2016. veći za 15.640 te da iznosi 461.944. Broj nezaposlenih je manji za 18.006.



Naglasio je da podaci Porezne uprave i Zavoda za statistiku ovdje odstupaju usljed različite metodologije, a da statistički zavod još nije odobrio podatke za oktobar i novembar ove godine.



"Ne možemo ne zaključiti da ovi podaci ukazuju na zaustavljanje negativnih trendova i početke oporavka ekonomije. Unatoč naporima za unapređenje fiskalne politike, FBiH se suočava s nedovoljnom likvidnošću, finansijskom i fiskalnom nedisciplinom te poreznom evazijom. Stoga je neophodno raditi na unapređenju institucionalnih okvira", zaključio je Novalić.



Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH u nastavku vanrednog zasjedanja trebaju se izjasniti o Prijedlogu budžeta FBiH za 2017. godinu, koji je utvrdila Vlada FBiH.



Biznis.ba / FENA