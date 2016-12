Fadil Novalić

Federalni premijer Fadil Novalić izjavio je da će se pred oba doma Parlamenta FBiH uskoro naći rješenja za oko 11.000 vojnih penzionera, te ispoštovati dogovor za paraplegičare unutar sredstava resornog ministarstva.

To je naveo poslanicima Predstavničkog doma Parlamenta FBiH tokom izlaganja Prijedloga budžeta FBiH za 2017. godinu, koji i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani iznosi 2.747.628.075 KM, što je za 148,8 miliona KM ili šest posto više u odnosu na ovogodišnji.



Navodeći da primici obuhvataju primitke od prodaje finansijske imovine u iznosu od 120.000.000 KM tvrdi da će Federacija prodati potraživanja iz određenih javnih preduzeća zainteresiranim komercijalnim bankama uz određeni diskont.



To znači da će "komercijalne banke obezbijediti FBiH iznos kredita neophodnog za servisiranje dvogodišnje ili trogodišnje obaveze javnog duga krajnjih korisnika, u ovom slučaju javnih preduzeća, a krajnji korisnici - javna preduzeća svoj dug će direktno servisirati prema komercijalnim bankama, a ne prema budžetu FBiH".



U tom kontekstu ističe zajmove primljene kroz državu u iznosu od 282.604.023 KM i primitke od domaćeg kratkoročnog zaduživanja u iznosu od 360.000.000 KM.



Ukupni prihodi od poreza projicirani su na 1.571 milion KM i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 130,4 miliona KM ili 9,1 posto. Neporezni prihodi su 414 miliona KM, što je za 32,2 miliona KM manje u odnosu na 2016. godinu.



Tekuća rezerva u 2017. iznosit će 5.155.000 KM, a plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinosi planirani su u ukupnom iznosu od 233 miliona KM.



- Broj zaposlenih planiran u Nacrtu iznosi 7.210 i manji je za 150 u odnosu na ovu godinu - istakao je Novalić.



Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge planirani su u iznosu od 91,4 milion KM, što je za 0,4 miliona KM manje u odnosu na prošlogodišnji budžet.



Tekući transferi i drugi tekući rashodi iznose 1.034,1 milion KM, odnosno smanjeni su za 39,3 miliona KM u odnosu na 2016. godinu.



- Na ime Zakona o uvezivanju nedostajućeg radnog staža planirano je 26 miliona KM i namjerava se finansirati sredstvima od privatizacije, koja će biti locirana na escrow računu u okviru Jedinstvenog računa trezora budžeta FBiH - istakao je Novalić.



Uvećava se transfer za Zavod PIO i iznosi 254 miliona KM. To će, tvrdi federalni premijer, povećati likvidnost Zavoda.



Novina u budžetu za 2017. u odnosu na 2016. je stavka od 30 milijuna KM na ime subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima za financiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja.



Kapitalni transferi od 26 miliona KM, naglasio je, veći su za 9,6 miliona KM u odnosu na prošlogodišnji budžet, kao i izdaci za kamate od 148,4 KM (povećanje za 25,1 KM).



Izdaci za nabavku stalnih sredstava su planirani u iznosu od 38 miliona KM.



- Najznačajniji u ovoj grupi rashoda su smještaj institucija Vlade FBiH u Sarajevu (nabavka građevina) u iznosu od 12,1 miliona KM, i Mostaru (rekonstrukcija i investiciono održavanje) 8,4 miliona KM - rekao je federalni premijer Fadil Novalić.



Poručio je da se Vlada opredijelila za nastavak saradnje s MMF-om, te nastavlja ispunjenje mjera definiranih Dopunskim pismom namjere, a sve u okviru proširenog aranžamana s MMF-om.



U narednom periodu naglasak je na smanjivanju deficita i javne potrošnje, a posebno smanjenje rasta vanjskog duga.



- Zadužujemo se 762,6 miliona KM da bismo otplatili dug u iznosu glavnice od 1.140,7 miliona KM na šta dodajemo kamatu u iznosu od 148,4 miliona KM što ukupno iznosi 1.289,1 miliona KM - poručio je Novalić poslanicima Predstavničkog doma Parlamenta, koji na vanrednom zasjedanju danas razmatraju predloženi budžet FBiH za 2017. godinu, koji je utvrdila Vlada Federacije BiH.



Biznis.ba / FENA