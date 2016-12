Zahvaljujući nesebičnoj podršci Vlade Tuzlanskog kantona, u Rudniku Soli Tuzla uspješno su riješili svoje probleme, te već sada se mogu pohvaliti kvalitetnom proizvodnjom, koja iznosi 99 posto od postavljenog plana i više nego dobrim odnosom s kupcima.

– Podaci, konkretno znače da smo 99 posto isporučili po planu, a, u odnosu na prošlu godinu, to je 14 posto povećanja proizvodnje, i mi smo veoma zadovoljni s tim i moramo istaknuti da i sljedeće godine još sedam posto ide povećanje proizvodnje, odnosno prodaje našim kupcima – izjavio je direktor Rudnika Soli Tuzla Anis Šaldić.



Rudnik je stabilan, sve obaveze prema radnicima i državi se uplaćuju redovno, poručuju iz ovog privrednog društva.



– Što se tiče Rudnika Soli Tuzla moramo se pohvaliti time da sve obaveze plaćamo, radnicima plate, sve obaveze prema našim dobavljačima, penziono, zdravstveno, znači sve apsulutno plaćamo. Firma je likvidna i ide sve ka većim uspjesima – dodao je Šaldić.



U ovoj godini postigli su rekordnu proizvodnju od rata do danas, pa je tako izvađeno tri miliona i 200 kubika slanice, a koji su usmjereni prema najvećim kupcima Šišedžam Sodi Lukavac i Solani Tuzla. U narednom periodu očekuju se energetske uštede i ulaganja u tehnološki napredak rudnika, prenosi Fokus.



– U tom smjeru za sljedeću godinu smo već planirali energetske uštede, na rudniku je dosta zastario sistem pumpi, dosta je to na starom principu rađeno i sad planiramo za sljedeću godinu ići u tom projektu da energetsku uštedu pravimo od oko 30 posto – kazao je Šaldić.



Direktor Šaldić ističe da će Rudnik soli Tuzla pratiti pozitivni kurs te nastaviti njegovati dobar odnos s kupcima i s dobavljačima te da očekuje povećanje proizvodnje od sedam posto u narednoj godini.



Biznis.ba