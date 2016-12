Foto: Ilustracija

Predsjednik Udruge prometnika nafte i naftnih derivata Milenko Bošković kazao je Feni kako je bilo realno očekivati povećanje cijena naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Po njegovim riječima, nabavne, odnosno rafinerijske cijene po kojima kupuju sve benzinske crpke na području FBiH i poduzeća koja se bave uvozom, kontinuirano su rasle desetak i više dana, tako da je ovo poskupljenje još uvijek manje od onoga koliko su rasle rafinerijske cijene.



- Zemlje OPEC-a dogovorile su se da smanje proizvodnju sirove nafte što je izazvalo povećanje cijena na burzama, odnosno skok cijene sirove nafte - kazao je Bošković, naglasivši pritom kako su naftni derivati poskupjeli i zbog tečaja dolara koji je kontinuirano rastao.



Ustvrdio je kako cijene naftnih derivata na području FBiH variraju jer je na snazi slobodno formiranje cijena, tako da cijene ovise o konkurenciji, mjestu gdje su smještene benzinske crpke i sl.



Na pitanje može li se u narednom razdoblju očekivati novo poskupljenje ili eventualno smanjenj cijena naftnih derivata, Bošković je kazao kako je "onaj tko to zna bogat čovjek".



Podsjećamo, u razdoblju od 12. do 19. prosinca došlo je do povećanja cijena naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine, a Odsjek za cijene pri Federalnom ministarstvu trgovine je u navedenom razdoblju zaprimio oko 60 obavještenja o promjeni cijena naftnih derivata.



Povećanje u prosjeku iznosi 5 pfenniga po litri u odnosu na prosječne cijene u mjesecu studenoga tekuće godine.



