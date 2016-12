Foto: FENA

Kakanjski rudnik mrkog uglja u godini koja slijedi imat će dva kopa, površinski i podzemni koji nemaju od aprila ove godine kada su demontirali opremu u jami Seoce.

Iz dva kopa planirano je iskopavanje 1.400.000 tona uglja, od toga 800.000 površinskog kopa.



Direktor RMU ''Kakanj'' Kasim Alajbegović na godišnjoj konferenciji za novinare kazao je da u jami podzemnog otkopavanja Begići već imaju montiranu opremu koja će ubrzo početi uvlačiti širokočelnu opremu za tu jamu, a da je kadar koji će raditi završio obuku.



Iako je rudnik poslovao samo s površinskim kopovima zadovoljan je količinom uglja, a istakao je da je kop ''Vrtlište'' prošle sedmice prešao četiri miliona kubika čvrste jalove mase što je do sada rekord.



- Uprkos jednom kopu u prvoj polovini ove godine uspjeli smo smanjiti gubitak za 4,6 miliona KM, ukupan prihod nam je manji za 1,45 miliona, ali smo ukupne rashode smanjili za 11,57 miliona, i gubitak nam je manji za 10,12 miliona KM, a sve to je zahvaljujući domaćinskom odnosu prema svemu što je rudnik i rudnička imovina - rekao je Alajbegović.



Naveo je i da je RMU ''Kakanj'' u oktobru raspisao konkurs za prijem 83 radnika, a da su prednost imala djeca šehida i poginulih boraca te demobilizirani borci s biroa.



U vezi sa četiri poginula rudara u nesreći iz 2015. godine kazao je da su s njihovim porodicama napravili dogovor i da u roku ispunjavaju obaveze iz nagodbe.



- Svi su počeli primati penzije, a počeli smo s isplatama renti - naglasio je Alajbegović.



Izvršni direktor za ekonomske poslove Ibrahim Fazlić je rekao da će do kraja godine biti ostvarena proizvodnja od oko 970.000 tona, što je za oko 40.000 tona manje u odnosu na prošlu godinu zbog jednog kopa, ali je istakao da će imati manji gubitak zbog kvalitetnih menadžerskih odluka.



- Sve što nam nije bilo neophodno za proizvodnju to smo i ukinuli -istakao je Fazlić.



Također, naveo je da je penzioniranjem smanjen broj radnika što je donijelo znatne uštede.



Izvršni direktor za pravne, kadrovske i opće poslove Muhamed Lopo je rekao da Rudnik mrkog uglja ''Kakan'' upošljava 1.754 osobe, od toga su 328 osoba invalidi druge kategorije, ratni vojni invalidi i invalidi po osnovu povreda i bolesti.



- Invalida je 18, 7 posto što je vrlo visoko i otežava nam poslovanje, ali mi ipak završavamo sve svoje obaveze - naveo je Lopo.



Podsjetio je da su u 2016. nastavili zaštitu imovine od uposlenika rudnika i od drugih osoba koje su ulazile u rudničke kopove. Po njegovim riječima više nama ulazaka u njihova radilišta.



- Razumijemo da je teška ekonomska situacija, ali mi moramo zaštititi svoju imovinu, i te ljude koji ulaze - dodao je Lopo.



Rudnik mrkog uglja ''Kakanj'' kao zavisno privredno društvo jedna je od proizvodno poslovnih cjelina JP ''Elektroprivreda BiH'' d.d. Sarajevo.



Koncern EPBiH, kao oblik povezivanja privrednih društava, uspostavljen je u novembru 2009., zaključenjem ugovora o vođenju poslova između JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i zavisnih društava, sedam rudnika uglja, među kojima je i RMU ''Kakanj'' d.o.o. Kakanj.







Biznis.ba / FENA