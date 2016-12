Sarajevo

Broj nezaposlenih u Kantonu Sarajevo smanjen je za četiri posto u posljednjih 16 mjeseci što je za direktora kantonalne Službe za zapošljavanje Midhata Osmanbegovića solidan rezultat, ali on najavljuje da će na smanjenju broja nezaposlenih nastaviti aktivan rad uz primjenu i aktivnih politika zapošljavanja.

U razgovoru za Fenu pojasnio je da Uredba Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ima dva programa i to program samozapošljavanja u kojem je trenutno 72 potpisnika koji su potpisali ugovor i zapošljavanje mladih bez radnog iskustva, a taj ugovor potpisale su 124 osobe.



- Radi se o projektu za koji je predviđen budžet od 7.965.000 KM, a do sada ovim ugovorima potrošeno je oko milion KM. Postoji prostora za primanje još oko 1.000 radnika - kazao je Osmanbegović.



Prema aktivnoj politici zapošljavanja i primjenom mjere o pronalasku prvog zaposlenja posao je dobio i Senad Osmanović u firmi "Sinkro" koja se bavi proizvodnjom i prodajom namještaja



- U kompaniji "Sinkro" radim petnaestak dana, na birou sam bio tri godine. Ovdje sam zaposlen putem projekta o prvom zapošljavanju. Završio sam Elektrotehničku školu i sretan sam da sam sebi mogu zaraditi platu - kazao je Feni radnik u tapetariji "Sinkro" Senad Osmanović.



Prema podacima Poreske uprave FBiH od aprila 2015. do oktobra 2016., u Federaciji BiH zabilježen je porast od 26.219 zaposlenih. Za Kanton Sarajevo to znači povećanje broja zaposlenih od tri posto.

