Novim Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju FBiH koji bi trebao stupiti na snagu početkom iduće godine dodatno će se opteretiti već nelikvidni budžeti entiteta Federacija BiH. Ovo otvara pitanje na koji način će vlasti namaknuti nedostajuća sredstva koja je realno moguće ostvariti samo aktivnim i agresivnim zapošljavanjem.

Zastupnički dom Parlamenta FBiH usvojio je prijedlog novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Vladajuća struktura u FBiH navela je kako je on donesen s ciljem osiguranja finansijske stabilnosti penzionera i poboljšavanja sistema penzijskog i invalidskog osiguranja.



Na drugoj strani, analitičari upozoravaju da će novi zakon stvoriti dodatna opterećenje već nelikvidnom budžetu Federacije BiH.



Predsjednik Izvršnog odbora Saveza udruženja penzionera FBiH Omer Omerefendić kazao je u razgovoru za Klix.ba da su penzioneri u FBiH podržali donošenje zakona jer im je zagarantovana isplata penzija na postojećem nivou bez obzira na prihode iz doprinosa.



"Garantuje nam se osiguranje sredstava za isplatu penzija do petog u mjesecu i to je daleko bolje stanje od onog kakvo je bilo do sada. Također je u novom zakonu predviđeno povećanje penzija u skladu sa rastom troškova života, a prvi put je uvedeno i vanredno usklađivanje penzija zavisno od rata GDP-a i rasta inflacije", rekao je Omerefendić.



Istakao je da novo zakonsko rješenje ima još prednosti kao što je isplata posmrtnina, banjsko liječenje i rehabilitacija te mnoge druge pogodnosti.



"Ono što bi mogao da bude problem jeste stanje u realnom sektoru kod trenutnih radnika kod kojih se doprinosi obračunavaju na zagarantovani lični dohodak, ali se razlika prima u kešu ili na neke druge načine. Objektivno, ti ljudi kada odu u penziju neće imati onoliku penziju koliku zaslužuju", rekao je Omerefendić.



Dodaje da za to nije kriv ni novi zakon, a ni bodovni sistem već da bi se trebalo raditi na ojačavanju i rasterećivanju privrede.



"Ako bi neko imao plaću 837 KM dobio bi penziju 544 KM. To će biti nešto niže i iznosit će 500 KM. Zaposleni u realnom sektoru trebali bi insistirati na tome da im se doprinosi uplaćaju na iznose koji stvarno zarađuju", kazao je on.



Pomoćnik federalnog ministra rada i socijalne politike Kenan Spahić rekao nam je da su brojne pogodnosti novog zakona o PIO-u kao što je data mogućnost borcima da koriste poseban staž ukoliko to žale.



"Ako ne žele niko ih ne može natjerati na to. Dakle, poslodavac ih ne može otpustiti ako oni ne žele upisati taj staž što je u praksi bio veliki problem", rekao je on dodajući da će borac kada ode u penziju imati 54 KM više na osnovu ratnog staža.



Spahić je rekao da se često dešavalo da ljudi uopće ne žele u penziju s obzirom na to da su kreditno zaduženi ili eventualno imaju djecu koja studiraju, ali da ih poslodavac silom zakona "otjera u penziju".



Što se tiče o prelasku na takozvani trezorski sistem, Spahić je kazao da je riječ o sistemu u kojem Federacija BiH penzionerima garantuje isplatu penzija.



"To za penzionere znači relaksaciju penzionog fonda. Prije mjera Vlade FBiH, koje su kratkoročnog karaktera u smislu uzimanja kredita, isplata penzija bila je do 25-og u mjesecu. To je nedopustivo i novi zakon kaže da će se sva nedostajuća sredstva osigurati iz budžeta do petog u mjesecu", rekao je on.



Na pitanja kako će ovo utjecati na javne finansije s obzirom na nelikvidnost budžeta, Spahić je odgovorio da je riječ o pitanju koje je u isto vrijeme i vrlo složeno kao i jednostavno.



"Dosad nismo imali nikakvog garanta isplata penzija jer je Penzijski fond bio prepušten sam sebi. Sada imamo tu činjenicu i činjenicu da imamo dodatni garant u vidu budžeta. Sva druga budžetska davanja kao naprimjer invalidnine isplaćuju se petog u mjesecu. Dakle, sav novac koji se slije u budžet prema Zakonu o izvršenju budžetu isplaćuje se petog u mjesecu pa se onda sabiru druga davanja. Ovo je veliki pomak", kazao je Spahić.



Dodaje da je istina kako trezorsko poslovanje stvara dodatnu obavezu Vladi FBiH i Poreznoj upravi FBiH da ažurnije osmišljavaju mjere naplate doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje.



"Odnosno da suzbija rad nacrno i razvijaju aktivne mjere zapošljavanja. Ovo za penzionera može biti samo dobro, a tačno je da je ovo sve novi pritisak na budžet, ali gledano iz perspektive jednog penzionera njemu je u važno da on dobije penziju na vrijeme. Nije posao penzionera da razmišlja o tome kako će se namaknuti sredstva jer za to postoje institucije FBiH", rekao je Spahić.



Istakao je da trezorsko poslovanje ima svoju pozadinu i da su do sada vlasti na neki način penzioni sistem gledali odvojeno.



"Vlada FBiH je učinila niz konkretnih aktivnosti i uspjela je kratkoročnim mjerama sniziti isplatu sa 25-og na period od petog do sedmog u mjesecu. To je veliki uspjeh. Ponavljam da je to postignuto kratkoročnim mjerama, a da osnovna mjera koja direktno utječe na stabilnost penzijskog sistema jeste aktivno i agresivno zapošljavanje i uplata redovnih doprinosa po principu međugeneracijske solidarnosti", kazao je Spahić.



Na kraju je zaključio da bi 22. decembra prijedlog zakona o PIO trebao biti razmatran na sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH.



"Time bi on bio definitivno usvojen. Tako da ako ne bude problema na Domu naroda Parlamenta FBiH mi očekujemo da zakon bude operativan već od petog do desetog januara 2017. godine", rekao je Spahić.



Zastupnik opozicionog SDP-a BiH u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Damir Mašić smatra kako se radi o još jednom u nizu zakona u koji se krenulo "grlom i jagode" bez ikakvih procjena kakve će efekte zakon imati u praksi.



"To su uradili kako bi stavili još jednu kvačicu na šupljem papiru koji se zove reformska agenda s obzirom na to da sve pogrešno implementiraju od onoga kako je napisano", kazao je Mašić.



On smatra da je neizvjesno šta će biti poslije sa penzionerima koji su ostvarili prava po nekim drugim zakonima te u kojoj mjeri će sistem biti nepravedan po jedno od kategorija penzionera.



"Kada vidite prijedlog budžeta i koliki su prihodi u odnosu na rashode pogotovo unutar rashodovne strane i koliko se sredstva izdvaja na otplatu vanjskog duga doći ćete do zaključka da mi već imamo stanje koje je ozbiljan početak bankrota FBiH", rekao je Mašić.



Kako kaže, aktuelna vlasti umjesto da rješava te probleme sve više nameće dodatne troškove koji će već poljuljan finansijski sistem ugroziti. Podsjetio je i da Vlada FBiH nedavno nije uspjela prikupiti 30 miliona KM od prodaje trezorskih zapisa već nešto manje od pet miliona KM.



"To pokazuje da finansijski sektor nema nikakvo povjerenje u aktuelnu vlast i politiku koju oni vode. To je trebalo da zabrine one koji odlučuju o našim sudbina", kazao je Mašić.



Mašić ističe da i prijedlog zakona o PIO-u ima kao i ostali zakoni koji se usvajaju "trećeentitetsku klauzulu" kao i Zakon o radu kojim je degradirana uloga Federalne uprave za inspekcijske poslove.



"Time se slabi FBiH, a jača uloga kantona. Isti slučaj je i sa zakonom o PIO-u jer je kantonima omogućena isključiva nadležnost kada je u pitanju propisivanje i upisivanje benificiranog staža. U praksi to će značiti da bi mogli u budućnosti imati deset potpuno različitih sistema koji će propisivati taj segment", rekao je Mašić.



Na ovu temu razgovarali smo i sa ekonomskim analitičarem Zoranom Pavlovićem koji je kazao kako je ključni problem mali broj zaposlenih u BiH u odnosu na broj penzionera kao i činjenica da ne postoje nikakve aktivnosti vlasti koje idu u smjeru povećanog broja zapošljavanja.



"Drugi problem je pitanje uvjeravanja da su svi oni koji se stekli prava na penziju stekli ih na zakonski način. Trezorski sistem je način na koji se vodi precizan odnos između potreba plaćanja i provjera što je potrebno u sistemu PIO/MIO. Očigledno je da novaca dovoljno nema, a ako se ne vodi računa o troškovima onda se vrlo lako penzioneri dovedu u situaciju da nemaju mogućnost da dobiju penziju na vrijeme", kazao je Pavlović.



I on je upozorio da informacija o propaloj aukciji trezorskih zapisa treba da zabrinu vlasti u FBiH jer je to jasan znak da ni mala sredstva MMF-a uskoro neće biti dovoljna.



"Svi premijeri moraju se zapitati kuda ovaj brod ide i u kojem pravcu treba da razvijamo privredu, odnosno kako da potaknemo zapošljavanje i na taj način povećamo broj onih koji plaćaju doprinose za penzione i zdravstvene fondove", rekao je Pavlović.



Zaključio je da je problem sadašnje vlasti što po preporukama MMF-a razmišlja samo o tome kako da dodatno opterete budžete ljudi koji u ovoj zemlji nešto zarađuju.



"To je kratkoročna politika koja neće dati posebne rezultate. Nije put dodatno opterećenje svih građana već u kreiranju novih privrednih aktivnosti", kazao je on.



Podsjećamo, o finansijskom stanju u FBiH najbolje govori činjenica da je nedavno državnim službenicima koji se finansiraju iz budžeta kasnila isplata plaća jer Parlament FBiH nije pravovremeno odobrio odluku o zaduženju entiteta po proširenom aranžmanu s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF).



Vlasti u FBiH planirale su da prodajom trezorskih zapisa pokušaju zakrpiti rupe koje su nastale nakon što su MMF i Svjetska banka uskratili sredstva zbog nesprovođenja ekonomskih reformi.



Ovisnost FBiH o kreditima međunarodnih finansijskih institucija najbolje se pokazalo na aukciji Federalnog ministarstva finansija koje je putem Sarajevske berze vrijednosnih papira ponudilo na prodaju 3.000 trezorskih zapisa Federacije BiH nominalne vrijednosti 10.000 KM po jednom trezorskom zapisu.



Planirani iznos emisije trezorskih zapisa na aukciji iznosio je 30.000.000 KM, dok je ukupan iznos prikupljenih sredstava 4.971.492,50 KM. U prijevodu, to bi značilo da se Vlada FBiH zadužila za manje od 5 miliona KM, dok je u planu imala zaduženje od 30 miliona.







