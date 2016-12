Kada je riječ o efektivnosti prijevoza robe i ljudi u BiH, naša država ove je godine lošije rangirana nego što je to bilo 2014. Svjetska banka (WB) periodično ocjenjuje države prema tzv. logističkom indeksu, odnosno daje ocjene transportnoj infrastrukturi svake države.

Bosna i Hercegovina 2014. je bila rangirana na 81. mjestu od 160 država svijeta, dok rezultati ovogodišnjeg istraživanja pokazuju da zauzima tek 97. mjesto. Najbolje rangirana država svijeta je Njemačka, a najlošije Sirija.



Kontrole pošiljki



Eksperti ocjenjuju svaku državu prema pet karakteristika: carinska politika, kvalitet transportne infrastrukture, jednostavnost i cijene transportnih usluga, mogućnost praćenja i kontrole pošiljke te količina pošiljki.



Ministar prometa i komunikacija BiH Ismir Jusko kazao je za „Avaz“ da je Ministarstvo svjesno ovog problema i posljedica koje ima na život građana i poslovanje bh. privrednika.



- Od početka mandata i nakon analize došli smo do zaključka da se BiH ne može samo oslanjati na sredstva međunarodnih finansijskih institucija. To je i poruka zvaničnog Brisela, jer ta sredstva nisu dovoljna da bismo mi mogli izgraditi transportnu infrastrukturu onom dinamikom kojom to želimo. Kada bismo se samo oslonili na ta sredstva, trebalo bi nam više od 15 godina da završimo gradnju Koridora 5C – pojasnio je Jusko.



Dodao je da je neusvajanje zakona o akcizama značajna prepreka na putu gradnje pogotovo brzih cesta.



Više turista



- Usvajanjem tog zakona naša država bi za dosta kratko vrijeme imala znatna sredstva koja bi se mogla koristiti za gradnju transportne infrastrukture. Ovo ministarstvo uradilo je sve što je bilo u našoj nadležnosti. Usvojili smo transportnu strategiju koja je uslov za apliciranje za bilo koja sredstva, obavili smo razgovore s potencijalnim investitorima i to proslijedili kolegama na nivou entiteta – istakao je Jusko.



Potcrtava činjenicu da je broj turista u BiH za posljednje dvije godine povećan za 45 posto.



- Analize pokazuju da veliki broj njih dolazi upravo zračnim putem, uz to postoji pokazatelj koji govori da u naredne dvije godine naši aerodromi neće moći prihvatiti povećani broj gostiju. Upravo zbog toga se krenulo u rekonstrukciju aerodroma, znam da sigurno Međunarodni aerodrom Sarajevo planira širenje, jer su u ovoj godini imali više od 800.000 putnika, a u naredne dvije godine premašit će milion. Mi ne možemo dozvoliti da nam avioni kruže iznad gradova zato što nemaju prostora da slete – kazao je Jusko.



Podići ekonomiju na viši nivo



- Razvijena transportna infrastruktura znači razvoj ekonomije, a to potvrđuju i moje kolege iz EU. Gradnjom Koridora 5C, protok robe kroz BiH u dosta kratkom vremenu bi podigao našu ekonomiju na viši nivo. Stoga mi je iskreno žao što nemam nadležnosti da raspišem međunarodni tender za gradnju puteva, jer on ne bi bio raspisan sutra, nego bi već bio završen – zaključio je Jusko.







Biznis.ba / Avaz