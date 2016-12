UIO BiH / Arhiv

Najveći niminalni rast prihoda za proteklih jedanaest mjeseci ove godine zabilježen je od PDV-a, podaci su Odjeljenja za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oprezivanje (UIO) BiH.

Slijede prihodi od akciza i putarine, te od carina.



Tokom najvećeg dijela 2016. najstabilniji trend ipak su imali prihodi od akciza na derivate, dok su kod prihoda od akciza na duhan primjetni negativni trendovi.



Dosadašnji tok 2016. obilježio je i negativan trend u naplati prihoda od carina, sa snažnim mjesečnim oscilacijama koje su se kretale od -15 do +10 posto.



Pad prihoda od carina zabilježen je u prvom kvartalu i to od 3,9 posto, te skroman rast od 0,3 posto u drugom kvartalu. Tek je rast od 4,7 posto u septembru omogućio povećanje prihoda od carina od 4,3 posto u trećem kvartalu, dok je kumulativna naplata carina nakon osam mjeseci prešla u pozitivnu zonu rasta.



Rastući trend u posljednja dva mjeseca rezultat je oporavka uvoza iz trećih zemalja i uvoza dobara iz EU na koja se još uvijek plaćaju carine.



U prvom polugodištu 2016. naplata PDV-a je bila stabilna i visoka. Treći kvartal je donio snažne mjesečne oscilacije u naplati koje su se kretale u rasponu od -7 posto do +12 posto.



Kvartalna poređenja ukazuju na pozitivne trendove u naplati PDV-a, ali je očit silazni trend, navodi se u mjesečnom biltenu Odjeljenja za makroekonomsku analizu UIO.



S druge strane, domaći PDV bilježi konstatno visoke stope mjesečnog rasta, koje su se odrazile i na kumulativnu naplatu, koja je za devet mjeseci rasla po stopi od 5,7 posto u odnosu na isti period 2015..



Nakon što je prethodna godina okončana sa 7,7 posto rasta, u periodu januar – septembar 2016. zabilježena je lošija naplata prihoda od akciza.



U prvom kvartalu ostvaren je rast od 5,2 posto zahvaljujući snažnoj naplati prihoda od akciza na duhan u martu.



Drugi kvartal je donio pad prihoda od akciza od 2,6 posto. Razlog je bio veliki pad prihoda od akciza na duhan kojeg nisu mogli neutralizirati kontinuirano stabilni prihodi od akciza na derivate nafte.



Oporavak naplate prihoda od akciza na duhan je zabilježen u trećem kvartalu 2016., što je sa stabilnom naplatom akciza na derivate nafte donijelo rast ukupnih akciza na nivou kvartala od 3,6 posto.



Prema podacima UIO, suficit na prihodima od akciza na derivate nafte od 29,3 miliona, akumuliran za devet mjeseci 2016., u cijelosti je kompenzirao gubitke na prihodima od akciza na duhan od osam miliona KM.



U periodu januar - septembar 2016. zabilježen je rast prihoda od akciza na derivate od 8,6 posto, s tim da su akcize na uvezene derivate porasle za 15,2 posto, dok je kod prihoda od akciza na domaće derivate ostvaren pad od 2,1 posto.



Nakon dva kvartala rasta od 4,2 posto i 8,1 posto, naplaćeni prihodi od akciza na kavu su u trećem kvartalu 2016. bili ispod naplate u istom periou 2015. za 6,5 posto.



Trendovi kod prihoda od akciza na grupaciju proizvoda pivo, alkohol, alkoholna i bezalkoholna pića su u cjelini mnogo lošiji nego u 2015.godine.



Prihodi od akciza na alkohol i alkoholna pića su ostvarili rast tek u trećem kvartalu 2016, ali to nije bilo dovoljno da bi ukupna naplata akciza prešla u pozitivnu zonu rasta, podaci su Odjeljenja UIO BiH za makroekonomsku analizu.



Biznis.ba / FENA