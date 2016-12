Pozicije u vrhu liste najvećih poreznih dužnika u FBiH ljubomorno čuvaju, a tako će očigledno i ostati zbog nemogućnosti naplate potraživanja, kladionice u vlasništvu mostarskog biznismena Dinke Dike Slezaka. Kladionice Derby Bet Shop duguju 21.944.703 KM, a kladionice Intersport 18.832.017 KM, što u konačnici znači da ovaj kontroverzni Mostac duguje državi nevjerovatnih 40.776.720 KM.

Sakupiti više od 40 miliona KM poreznih dugovanja, a pri tome krivično ne odgovarati na bilo koji način, misterija je čije je jedino logično objašnjenje u političkoj zaštiti koju je Slezak vjerovatno uživao. Da li je ta politička zaštita povezana sa zalogom u vidu imovine kojeg je za potrebe puštanja na slobodu Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a BiH, Slezak položio 2006. godine, teško je zvanično utvrditi.



Problemi i u Hrvatskoj



Obje navedene kladionice više ne posluju, Porezna uprava je naplatila mizeran dio dugovanja na osnovu oduzimanja i prodaje imovine, a Slezak je svoj poslovni imperij nastavio širiti kroz građevinarstvo i ugostiteljstvo, pa čak i u susjednoj Hrvatskoj. Unosan posao priređivanja igara na sreću je Slezak svojevremeno razvio i u Hrvatskoj, u kojoj je bio vlasnik Prve sportske kladionice. U građevinarske vode je uplovio osnivanjem kompanije Inter-invest, iza koje već stoje poslovi izgradnje mostarskih stambenih objekata, Studentskog doma kraj Autobuske stanice u kojeg je uloženo 28 miliona KM, te poslovnih zgrada koje koriste javne institucije, poput zgrade Hercegovačke banke i Hrvatskih pošta i telekomunikacije (HPT) Mostar, na čijem čelu je tada bio HDZ-ov Marinko Gilja. Bez tendera je Slezakova kompanija dobila posao vrijedan 3.400.000 KM, uz dodatnih 400.000 KM koje su naknadno utvrđene, tačnije naplaćene. Između Interinvesta i Vlade FBiH, odnosno Ministarstva finansija FBiH, svojevremeno je zaključen ugovor o kupovini uredskog prostora, površine oko 2.000 m2 i to u zgradi koju je Slezakova kompanija nelegalno sagradila u centru Mostara bez posjedovanja potrebnih dozvola.



Danas je Slezak, posredstvom svoje kompanije Editus, vlasnik mostarskog City hotela, welnes centra City spa, restorana Del Rio, ljetnikovca Radobolja, te noćnog kluba The Pink Panther. Da sklonost ka poštivanju zakona i plaćanju poreza nije jedna od vrlina Dinke Slezaka, pokazuje i podatak da su inspektori Porezne uprave FBiH u augustu 2013. godine zapečatili njegov restoran Del Rio i to zbog nepoštivanja Zakona o fiskalnim sistemima.



Mostarski Editus ima sestrinsku istoimenu firmu u Makarskoj, čiji je vlasnik također Slezak. Ta kompanija je u fokus tamošnje javnosti dospjela prije nekoliko godina, kada je na prostoru između hotela Park i Meteor počela izgradnja stambenog kompleksa City Beach Apartments, što je rezultiralo ogromnim problemima za okolne stanare i ugostitelje. Uprkos zakonskim zabranama, te apelima hotelijera, privatnih iznajmljivača i turističkih agencija da poštuje gradsku odluku o zabrani građevinskih radova u sezoni, Slezak je nastavljao sa radovima, što je rezultiralo velikim finansijskim gubicima okolnim ugostiteljima. Indikativno je i to što je Slezak zemljište kupio od Grada Makarske po cijeni od 2.100 kuna po metru kvadratnom, što je i više nego povoljno za parcelu koja se nalazi tik uz plažu. Za vrijeme izgradnje objekta, tačnije u julu 2013. godine, je Slezak otvorio ugostiteljski objekat i to bez potrebnih dozvola, a zatvorio ga je tek po isteku turističke sezone.



Kafići, restorani i političke veze



Ugostiteljstvo u Makarskoj je očigledno primamljivo i za druge vlasnike kladionice iz BiH. Jedan od suvlasnika Williams kladionice, Mirjan Brkić, je vlasnik jednog od najprestižnijih lokala u tom gradu, Gradske kavane, koja se nalazi u samom centru. Uzimajući u obzir profit ove kladionice, te profit Gradske kavane, nevjerovatno zvuči podatak da Williams Poreznoj upravi FBiH duguje 377.627 KM. Pravni zastupnik te kladionice je, kako su mediji ranije izvještavali, bila i Bernardica Čović, supruga predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića.



Dogovanja prema Poreznoj upravi FBiH ima i kladionica Premier World Sport iz Čitluka, nešto više od 217.000 KM. Njen vlasnik Renato Korać je blizak HDZ-u, čak i matici te stranke u susjednoj Hrvatskoj, što dokazuje i status VIP gosta u štabu Kolinde Grabar-Kitarović nakon izbora za predsjednika Hrvatske. Vlasnik je i Caffe bara Premier u Čitluku.



Sportska kladionica Remi iz Tuzle duguje čak 3.263.658 KM Poreznoj upravi FBiH, što je rezultiralo stavljanjem katanca na vrata poslovnica te kladionice. Osnivači ove kladionice su Stipo Pervan i Eduard Dilber, a Eduard se bavi i poljoprivredom i uzgojem stoke. Dugovanja kladionica u FBiH na osnovu poreza iznose gotovo 50 miliona KM, a Porezna uprava FBiH je gotovo nemoćna u namjeri da naplati ta dugovanja. Na glavni dio ukupnog duga se odnosi 33.734.654 KM, a na zateznu kamatu dodatnih 16.019.363 KM.



Podsjećamo, u periodu od 1. januara do 30. septembra 2016. godine kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti priređivanja igara na sreću izvršeno 12 potpunih inspekcijskih kontrola, kojima je obuhvaćeno cjelokupno poslovanje za period do pet godina, te 309 djelimičnih inspekcijskih nadzora, odnosno brzih kontrola, u kojima se u jednom danu kontroliše plaćanje poreza na dohodak i doprinosa i radno-pravni status zaposlenika, odnosno kontrola rada na crno i primjene Zakona o fiskalnim sistemima. U djelimičnim kontrolama je zbog utvrđenih nepravilnosti izdato 256 prekršajnih naloga sa izrečenim novčanim kaznama u ukupnom iznosu od 741.400 KM. Najčešći razlozi zbog kojih su izdati prekršajni nalozi su neevidentiranje prometa putem fiskalnog uređaja, nedostavljanje podataka na server Porezne uprave FBiH, neuredno vođenje knjiga dnevnih izvještaja, neispravan fiskalni uređaj, povrede odredbi Zakona o igrama na sreću koje se odnose na povredu utvrđenih pravila igre, zaticanje maloljetnih osoba u prostorijama kladionica, te angažovanje neprijavljenih radnika.



Biznis.ba / Faktor