Stanje ukupnog duga Republike Srpske (RS) na dan 30. septembra 2016. iznosi pet milijardi i 414,69 miliona KM, a entitetska vlada planira da taj bh. entitet u narednoj godini zaduži za još oko 608 miliona KM.

Od toga iznosa, po odluci Ministarstva finansija RS-a, samo dugoročno zaduživanje RS-a za 2017. godinu bit će u maksimalnom iznosu do 411,1 milion KM, a kratkoročno zaduživanje moglo bi da se kreće oko 197 miliona KM.



U odluci, koju će zajedno s predloženim budžetom i drugim zakonima 22. decembra na posebnoj razmatrati poslanici Narodne skupštine RS-a, navodi se da su okvirni uslovi za dugoročno zaduživanje kreditno zaduženje kod MMF-a po osnovu novog aranžmana sa BiH, kod Svjetske banke po osnovu zajma za razvojne politike, kod finansijskih institucija uz garanciju Svjetske banke te kreditno zaduženje kod domaćih i inostranih kreditora i emisijom dugoročnih hartija od vrijednosti.



RS je do sada izvršila ukupno 20 emisija dugoročnih obveznica javnom ponudom, pri čemu su emitovane obveznice Republike Srpske ukupne nominalne vrijednosti od čak 857,97 miliona KM. Vlada RS-a planira i zaduživanje po osnovu emitovanih trezorskih zapisa, a maksimalan iznos kratkoročnog duga u toku 2017. godini može biti najviše do osam posto redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini.



"Maksimalan iznos nije moguće kvantitativno izraziti u konvertibilnim markama, jer u ovom trenutku ne postoje podaci o izvršenju domaćih prihoda za cijelu 2016. godinu. Prema preliminarnim podacima, ostvareni redovni prihodi do 9. decembra 2016. godine iznose 2.296,66 miliona KM, uključujući i 711,92 miliona KM po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje (penzijsko i invalidsko osiguranje) koji u 2016. godini predstavljaju prihod budžeta RS-a ", navedeno je u odluci.



To znači da će RS u idućoj godini putem trezorskih zapisa može ući u veće zaduženje nego u ovoj godini, i to ukupno 197 miliona KM ili za oko 69 miliona KM više u odnosu na 2016. zahvaljujući prelasku Fonda PIO na trezorski sistem.



Ostvareni redovni prihodi u 2015. godini iznosili su 1,61 milijardi KM, na osnovu kojih se RS u ovoj godini mogla maksimalno kratkoročno zadužiti za 128,66 miliona KM.



RS ima dug po trezorskim zapisima koji na dan 9. decembra 2016. godine iznosi 88 miliona KM.



Po Zakonu o zaduživanju, dugu i garancijama taj bh. entitet se može kratkoročno zadužiti za privremeno finansiranje deficita proizašlog iz gotovinskog toka, finansiranje prenesenih obaveza, odnosno finansiranje budžetske rezerve.



Biznis.ba / FENA