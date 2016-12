Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK) na današnjoj je redovitoj sjednici usvojila Pravilnik za izdavanje dozvola kojim je uređen postupak izdavanja, obnove, prijenosa, odnosno, oduzimanja dozvola za proizvodnju, distribuciju, opskrbu, trgovinu električne energije i Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, te izdavanje prethodne suglasnosti za izgradnju izravnih dalekovoda.

FERK je analizirajući rezultate primjene dosadašnjeg Pravilnika za izdavanje dozvola uvidio kako je došlo do potrebe izmjene odredbi vezanih za sam tijek postupka, održavanje javnih rasprava, obim dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjeve za izdavanje dozvole za rad ili prethodne suglasnosti, objavljivanje obavijesti za javnost, kao i kriterija i uvjeta dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti – dozvola za rad, priopćili su iz FERK-a.



Javnom preduzeću Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar FERK je izdao Dozvolu za opskrbu električnom energijom - dozvolu I. reda s razdobljem valjanosti do kraja 2021. godine.



Ovim dozvolama za dva javna elektroprivredna poduzeća, kao pružateljima javne/univerzalne usluge i rezervnog opskrbljivača, propisane su obveze obavljanja djelatnosti opskrbe kvalificiranih kupaca električnom energijom iz kategorije kućanstava, malih poduzeća i komercijalnih kupaca u okviru univerzalne usluge i svih drugih kvalificiranih kupaca koji nemaju pravo na opskrbu u okviru univerzalne usluge, a koji na tržištu nisu odabrali svog opskrbljivača električnom energijom.



Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u proizvodnom objektu solarna fotonaponska elektrana "ČULE PROMET", Grad Mostar, predviđene godišnje proizvodnje 201,00 MWh (megavat sati) izdana je podnositelju zahtjeva "ČULE PROMET" d.o.o. Mostar, i to na razdoblje valjanosti pet godina.



Kada je riječ o dozvolama za rad iz sektora naftnog gospodarstva, na današnjoj su sjednici izdane četiri dozvole za rad (licencije) za transport naftnih cestovnim prometom podnositeljima zahtjeva DELTA PETROL Kakanj d.o.o., Doo ČAVKUNOVIĆ-BP Bihać i BTG d.o.o. TOMISLAVGRAD, dok je podnositelju zahtjeva PAPIĆ d.o.o. TOMISLAVGRAD, izdana i dozvola za trgovanje LPG-om.



Na sjednici je odlučeno i kako će se u postupak opće rasprave uputiti nacrti dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenjima OIE podnositelja zahtjeva DOO PETROL-P Bihać i CONRA d.o.o. Tešanj.



O nacrtu dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom, podnositelja zahtjeva DOO PETROL-P Bihać, te o Nacrtu dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnositelja zahtjeva PAPIĆ d.o.o. TOMISLAVGRAD, FERK će također održati opću raspravu prikupljanjem pisanih komentara. Rok za podnošenje pisanih komentara na nacrte dozvola je do 28.12.2016. godine do 12 sati.



Tekstovi nacrta dozvola koji su u postupku opće rasprave mogu se dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a ili preuzeti na web stranici FERK-a.



Zainteresirana javnost se detaljnije može informirati o rokovima za podnošenje pisanih komentara, preko web stranice FERK-a www.ferk.ba.



Na redovitoj sjednici usvojene su obavijesti za javnost o potpunosti podnesenih zahtjeva za izdavanje dozvola za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva DOO PETROL-P Bihać, HO Svjetlost, d.o.o. Doboj Istok, Jaklići B&B d.o.o. Prozor-Rama i SAMELAY d.o.o. Tešanj, te je odlučeno kako zainteresirane osobe svoje pisane komentare i zahtjeve za stjecanje statusa umješača mogu podnositi do 28.12.2016. godine do 12 sati, priopćeno je.





Biznis.ba / FENA