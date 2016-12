T. C.

Bruno Bojić

Predsjednik Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine (VTKBiH) Bruno Bojić ukazao je na veliki potencijal drvnog sektora u BiH, što potvrđuje i činjenica da se u ovom privrednom sektoru iz godine u godinu bilježi rast izvoza, koji je prošle godine iznosio oko 530 miliona eura.

To je izjavio medijima uoči Poslovnog foruma "Pokretačke snage i perspektive razvoja drvnog sektora CEI zemalja", koji je VTKBiH, u okviru predsjedavanja BiH Centralnoevropskom inicijativom (CEI), organizirala danas u Sarajevu.



Pokrovitelj foruma je Generalni sekreterijat Centralnoevropske inicijative (CEI).



Predsjednik VTKBiH je napomenuo da je 53 posto teritorije BiH prekriveno šumom i naglasio da je drvna industrija jedna od najznačajnijih privrednih grana BiH, s više od 20.000 zaposlenih.



Također, izrazio je zadovoljstvo činjenicom da u drvnom sektoru svake godine finalni proizvod izlazi kao gotov proizvod iz BiH, što ujedno i povećava efektivnost ovog privrednog sektora.



Najavio je da će uvodničari i predavači na današnjem forumu govoriti o perspektivama, stanju i slabostima drvnog sektora te nastojati donijeti zaključke o tome kako napredovati i sačuvati istovremeno i našu planetu i drvni sektor, a da se pritom iz njega iskoristi što više.



Zamjenik generalnog sekretara CEI Erik Černavić podsjetio je da je CEI osnovana prije 27 godina te da su zemlje osnivači bile Italija, Austrija, Mađarska i bivša Jugoslavija.



To je, istakao je, danas najstarija makroekonomska organizacija u Evropi koja broji 18 zemalja članica, od kojih su 10 zemalja članice Evropske unije (EU), i osam koje to nisu.



Kako je rekao, Misija CEI-a je da pomognu i pruže podršku svojim zemljama članicama koje se žele priključiti EU.



Predsjednik Privredne komore Crne Gore Velimir Mijušković naglasio je da je drvna industrija privredna grana koja predstavlja značajan potencijal svih zemalja u regiji.



- Crna Gora također značajno računa na resurs u pogledu šuma, iako je drvoprerada na nižem nivou razvoja nego što je u BiH. Međutim, u zadnjih nekoliko godina otvorili smo nekoliko izuzetno modernih pogona koji se bave visokom finalizacijom prerade drveta - naveo je Mijušković.



Marija Zeljko iz drvnog klastera Republike Hrvatske smatra da drvna industrija u Hrvatskoj ima dobru perspektivu, što pokazuju i brojke.



- U Hrvatskoj drvna industrija učestvuje sa čak 10 posto u izvozu, i 3,6 posto vrijednosti BDP-a - istakla je.



Ješa Erčić iz Sektora drvne industrije Privredne komore Srbije izrazio je uvjerenje da će na današnjem forumu kroz razmjenu znanja i informacija postaviti drvni sektor "na mjesto koje mu pripada".



- Šumarstvo i drvna industrija predstavljaju jedinstven lanac stvaranja dodatne vrijednosti i pravi su primjeri cirkularne ekonomije, kao glavne odrednice politike EU - zaključio je Erčić.





Biznis.ba / FENA