Branimir Muidža

Vijeće stranih investitora Bosne i Hercegovine (VSI) u srijedu je na Generalnoj skupštini za 2016. godinu usvajilo interne izvještaje za ovu godinu, raspravljalo o narednim aktivnostima za ovu godinu te izabralo predsjednika VSI i nove članove Upravnog odbora za mandat 2016/17. godina.

Za predsjednika Upravnog odbora, jednoglasnom odlukom, ponovno je izabran generalni direktor Tvornice cementa Kakanj/Heidelberg Cement Group Branimir Muidža.



Osim Muidže, izabrani su i članovi u novi saziv Upravnog odbora, i to direktor ProCredit bank Edin Hrnjica, šef ureda EBRD u BiH Ian Brown, direktor Fabrike cementa Lukavac Izet Imamović, direktor Raiffeisen bank BiH Karlheinz Dobnigg, izvršna direktorica za finansije M:tel a.d. Banja Luka Jasmina Lopičić, izvršni direktor za finansije ArcelorMittal Zenica Mehta Nikhil, direktor IMO Junior Mirko Vincetić, viši menadžer u PricewaterhouseCoopers Sarajevo Mubera Brković, partner u CMS Reich-Rohrwig Hainz Nedžida Salihović-Whalen, šef predstavništva Japan Tobacco International u BiH Sandra Kasalo-Fazlić, direktor G Petrol (GAZPROM) Srđan Pešević, partner u Dimitrijević & Partners Stevan Dimitrijević, direktor Messer BH Gas Valentin Ilievski i partner Marić & Co Višnja Dizdarević.



Muidža je izrazio zadovoljstvo što je VSI povećao broj članova za 50 posto u protekle dvije godine, tako da danas broji više od 55 članica.



- Činjenica je da je VSI do sada etabliralo kao legitimni partner vlastima u BiH u provođenju reformi i poboljšanju poslovnog ambijenta. Vjerujem da ćemo u naredne dvije godine učiniti i mnogo više za strane investitore u BiH, ali i za sam razvoj BiH - kazao je.



Napomenuo je da će cilj VSI ove godine biti promocija konkretnih mjera iz "Bijele knjige", fokus na reformama koje bi trebale rezultirati nižim opterećenjima na rad i investicije te uklanjanju administrativnih barijera i povećanju stranih direktnih ulaganja.



- Očekujemo podršku privrednika u BiH i domaćih vladinih institucija na ubrzanju reformi u procesu osnaživanja bosanskohercegovačke ekonomije. Mediji u svemu ovome imaju izrazito važnu ulogu, tako da očekujemo i njihovu veliku podršku - rekao je predsjednik Upravnog odbora VSI.



Osnovano 2006. godine kao neprofitno udruženje, VSIBiH ima za cilj da djeluje kao jedan glas svih stranih investitora u BiH te nastoji promovirati poslovno orijentisane inicijative i pružiti praktičnu podršku svim investitorima kako bi poboljšali poslovno okruženje u zemlji. Članovi VSI-a do sada su investirali više od 4,5 milijarde eura u BiH, i zapošljavaju više od 14.000 radnika, saopćeno je iz VSIBiH.





Biznis.ba / FENA