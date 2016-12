U ovoj godini pravo na podsticaje ostvarile su 54 male elektrane koje su zajedno proizvele 106,89 gigavat-časova električne energije i na taj način podmirile četiri odsto krajnjih kupaca u Republici Srpskoj, potvrđeno je u "Elektroprivredi Republike Srpske" /ERS/.

U ovom preduzeću ističu da je pravo na podsticaje ostvarilo 16 hidroelektrana, 36 solarnih postrojenja i dvije elektrane na biogas, napominjući da će do kraja iduće godine na mreži biti još 10 novih hidroelektrana i pet solarnih postrojenja.



"Njihovo učešće u proizvodnji električne enrgije biće povećano za dva procenta, a isti rast očekuje se i u 2018. godini", kažu u ERS-u i dodaju da je sve značajnije učešće obnovljivih izvora električne energije u sistemu podsticaja obnovljivih izvora u Republici Srpskoj, ali i njihov značaj u podmirenju krajnjih kupaca struje.



Instalisanjem malih elektrana povećao se broj postojećih energetskih izvora, a njihov rad je doprinio i povećanju sigurnosti snadbijevanja potrošača.



"Učešćem obnovljivih izvora u proizvodnji električne energije ispunjene su međunarodne obaveze Republike Srpske i BiH prema ugovoru o Energetskoj zajednici jugoistočne Evrope", kažu u ERS-u.



U ovom preduzeću pojašnjavaju da je riječ o tehnologijama koje nisu tržišno konkurentne, te da su samim tim predmet podsticaja u vidu obaveznog otkupa po garantnoj cijeni u trajanju od 15 godina, a nakon tog perioda prestaju obaveze obaveznog otkupa, i proizvođač izlazi na slobodno tržište.



Prema akcionom planu Vlade Republike Srpske za korištenje obnovljivih izvora električne energije u periodu od 2015. do 2020. godine predviđena je i gradnja dva vjetroparka na području Hercegovine.



Gradnja vjetroparka "Hrgud" instalisane snage 48 megavata počeće u 2017. godini i to će biti prvo vjetropostrojenje u Srpskoj, čija će godišnja proizvodnja iznositi 126 gigavat-časova električne energije, što je otprilike polovina proizvodnje Hidroelektrane Bočac.



U ERS-u očekuju da "Hrgud" na mreži bude do 2020. godine.



Osim "Hrguda" u privatnoj režiji je planirana izgradnja i vjetroparka "Trusina" u opštini Nevesinje, čija će instalisana snaga iznositi oko 50 megavata.



"Na ovaj način do 2020. godine u potpunosti će biti ispunjen petogodišnji Akcioni plan Vlade Srpske za korišćenje obnovljivih izvora električne energije", ističu u ERS-u.





Biznis.ba / SRNA