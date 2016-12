Vesko Drljača

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača izjavio je Feni da bi do kraja godine mogao stupiti na snagu novi zakon o penzionom i invalidskom osiguranju, kojim bi bio uveden novi sistem bodovanja penzije.

- Bodovna formula je pravedniji sistem. To znači da će osoba koja svake godine prima određenu platu a koja je u visini prosječne plate, dobiti za tu godinu jedan bod. Ti lični bodovi množe se s opštim bodom 13,6. Na taj način osoba s prosječnom platom od 830 KM, koju je ostvarila tokom 40 godina, imati penziju oko 526 KM - kazao je Drljača.



Vlada predlaže navedeni sistem budući da je sadašnji sistem - sistem koeficijenta koji ima stalne valorizacije.



Naglašava da su zadržana postojeća pravila iz PIO-a za starosnu, invalidsku i porodičnu penziju i prijevremenu penziju i nije došlo do povećanja potrebnih godina života niti penzijskog staža.



- Ostaje da je 65 godina starosna penzija ili 40 godina penzionog staža - kaže Drljača, dodajući da je novim zakonom uvedena mogućnosti ostvarenja prava sa 65 godina života i 15 godina staža osiguranja.



Novi zakon ne predviđa nova pravila za one koji su već ostavarili penziju, jer se radi o stečenim pravima.



O navedenom zakonskom rješenju trebaju se izjasniti poslanici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH u nastavku današnje sjednice. To će učiniti i delegati Doma naroda na nekom od narednih zasjedanja u decembru.



Biznis.ba / FENA