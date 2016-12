Bruno Bojić

Bosna i Hercegovina je u bivšoj Jugoslaviji bila jedna od najzapaženijih i najaktivnih zemalja kada je u pitanju metalski sektor, ali je isto tako bila prepoznata u cijelom svijetu. I sada, u ovakvim uvjetima poslovanja, više od 30 procenata izvoza čini izvoz metalskog saktora, dok je pokrivenost uvoza izvozom 67 procenata.

Rekao je to danas predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Bruno Bojić tokom konferencije „Istraživanje i razvoj u metalskoj industriji CEFTA zemalja“ koja se održava u prostorijama Komore u Sarajevu.



- Metalski sektor BiH upošljava oko 35.000 radnika, ali možemo reći da to nije mnogo, s obzirom na to koliki su naši kapaciteti. Najveći problemi u metalskom sektoru dolaze zbog visoke konkurentnosti azijskih zemalja. One imaju dosta dobar proizvod, a svi mi na evropskom tržištu trebali bismo imati veći stepen obrade metala i takvog ga plasirati, što je osnov da se poveća učinkovitost, profit – rekao je Bojić, dodajući da je tu dobar primjer domaća automobilska i namjenska industrija.



Ahmet Čekić, profesor Mašinskog fakulteta u Sarajevu, kazao je da bi BiH, u cilju da se poveća konkuretnost metalskog sektora na otvorenom svjetskom tržištu, kakvo je danas, morala naći način da se formiraju fondovi koji bi poticali mogućnost daljeg istraživanja i bavljena novim tehnologijama. Također, smatra, neophodno je da napravimo strategiju razvoja metalskog sektora na državnom nivou, ali i da se poveća broj kadrova koji će se baviti istraživanjem.



Čekić je naglasio da su ulaganja u istraživanja u metalskom sektoru veoma mala, što koči rad i obrazovnih institucija koje pripremaju takve kadrove za tržište rada.



Slični su problemi u svim zemljama članicama CEFTA-e, a Nenad Dragović iz Udruženja za metalsku i elektroindustriju Privredne komore Srbije kaže da oni nastoje podići i dignitet radnicima u tom sektoru.



- Nastojimo postići to da naš radnik više ne radi za najnižu plaću, a to i region prepoznaje, te da strane kompanije ne dolaze ovdje što naš radnik radi za tu najnižu plaću i što je njima zagarantovan profit. Jednostavno moraju da shvate da mi imamo industrijsku kulturu i da možemo ponuditi kvalitet i garanciju – rekao je Dragović.



Također na skupu je rečano da se ovi problemi mogu djelomično prevazići zajedničkim aktivnostima CEFTA zemalja u smislu jačanja postojećih kapaciteta tehnoloških instituta i laboratorija, kao i drugih relevantnih institucija.



Organizator današnjeg skupa je Vanjskotrgovinska komora BiH u kooperaciji s DIHK CEFTA projektom.



Biznis.ba / FENA