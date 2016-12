Foto: Fena

Ambasadorica SAD-a u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack izrazila je nadu da će današnja konferencija “Javno-privatna partnerstva kao generator razvoja opština u BiH” doprinijeti rastu i razvoju ekonomije u BiH te otvaranju novih radnih mjesta, naročito za mlade ljude.

Konferenciju, koja je namijenjena za gradonačelnike, načelnike, domaće i strane investitore koji su zainteresovani za ulaganje u ovakve projekte, organizirali su u Sarajevu Centar za edukaciju Pro Educa i Adventis Broker.



Cormack je u izjavi za novinare uoči početka konferencije kazala da su širom SAD-a vlasti počele ulaziti u partnerstva s lokalnim investitorima i kompanijama u čitavom nizu projekta koji su jako bitni za sve građane poput obnove parkova, autoputeva i drugih infrastrukturnih projekata. Dodala je da je u Washingtonu D.C. urađen projekt novih traka za saobraćaj da bi se smanjile gužve.



- Drago mi je da su danas ovdje gradonačelnici i načelnici da govore o prilikama i šansama koje ovi projekti javno-privatnog partnerstva pružaju – kazala je Cormack.



Načelnik Općine Tešanj Suad Huskić kazao je da je ova općina zainteresirana za ostvarenje projekata javno-privatnog partnerstva budući da ona pružaju potencijal za nove investicije. Naveo je da su već na prvoj radnoj sjednici Općinskog vijeća identifikovali potencijalne projekte koje će predstaviti potencijalnim investitorima za ostvarenje javnog-privatnog partnerstva.



-Riječ je o projektima toplifikacije gradnje kulturno-sportskih centara, zatvorenih bazena i nekih drugih infrastrukturnih objekata - dodao je Huskić.



Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić je izjavio da je javno-privatno partnerstvo jedna od šansi da gradovi i jedinice lokalne samouprave pronađu način kako da privatni kapital stave u funkciju razvoja, potreba građana i budžeta grada.



Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić istakao je da je javno-privatno partnerstvo jedan od modela koji će u budućnosti dati zadovoljavajuće rezultate kada je riječ o izgradnji krupnih infrastrukturnih, ali i drugih projekata.



- Čini se da je to jedini model u ovom trenutku koji bi mogao zadovoljiti potrebe za realizacijom tih projekata u situaciji kada je budžetskih ili javnih sredstava sve manje - kazao je Milić.



Podsjetio je da Brčko distrikt BiH ima svoj Zakon o javno-privatnom partnerstvu koji je donesen 2010. godine.



- Kao lokalna zajednica s posebnim ovlaštenjima imamo tu pogodnost da kreiramo vlastiti zakonski ambijent - kazao je on i dodao da na osnovu tog zakona do sada realizovan samo jedan projekt, a to je izgradnja Dijaliznog centra.



Milić je dodao da postoji mnogo projekata i planova koje namjeravaju da rade, te da su sigurni da će u tom smsilu model javno-privatnog partnerstva osigurati dobre rezultate.



Direktor Advantis Brokera iz Banje Luke Branko Kecman je, zahvaljujući programu američke ambasade, boravio u Americi gdje je upoznao više od 40 projekata vezanih za javno-privatno partnerstvo.



- Ono što javno privatno partnerstvo nudi jeste da se privatni kapital uposli u javne svrhe, a da privatni investitor zaradi novac i da kreira nove poslove. U BiH trenutno imamo situaciju da su budžeti dosta zaduženi, s druge strane imamo puno privatnog kapitala koji stoji u bankama gdje je niska kamatna stopa, a građani imaju određene potrebe da poboljšaju život. To definitivno jeste šansa za razvoj ekonomije BiH - naglasio je Kecman.



Govoreći o oblastima u kojima javno privatno partnerstvo može dati rezultate Kecman je kazao da su to veliki infrastrukturni projekti, ali i drugi, manji projekti, kao što su upravljanje javnim parkovima, deponijama, zatim u oblasti energetske efikasnosti, javne rasvjete, uređenje željezničkih stanica i drugo.



Biznis.ba / FENA