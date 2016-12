Janez Kopač

Direktor Sekretarijata Energetske zajednice Janez Kopač upozorio je da BiH, kada je riječ o regulativi u području gasa, zbog neusvajanja prvog i drugog paketa kasni 11, a sa trećim energetskim paketom dvije godine.

On je naveo da su svi, osim Makedonije, usvojili treći energetski paket, da je svugdje napredak, reforme se stvarno dešavaju, a “samo BiH još stoji na mjestu”.



Kopač je danas članovima Komisije za spoljnu i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda i Komisije za saobraćaj, komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH održao prezentaciju o aktivnostima Energetske zajednice i sprovođenju ugovora o Energetskoj zajednici u BiH u ovoj godini.



“Situacija u smislu ispunjavanja obaveza BiH prema Energetskoj zajednici nije se mnogo promijenila u odnosu na prošlu godinu, bar kada je riječ o formalnom nivou. Ali, u ovoj godini sam imao osam sastanaka sa trojicom nadležnih ministara s ciljem završavanja rada na zakonu o tržištu električne energije i gasa BiH”, rekao je Kopač.



On je dodao da će danas održati još jedan sastanak sa nadležnim ministrima, da bi bio finaliziran konačan tekst zakona.



“Mislim da smo sada blizu, zna se da je problem bio u nadležnostima državnog regulatora. I to je što se tiče gasa i električne energije. Takođe, tokom ove godine ništa se nije promijenilo u odnosu na pitanje zaliha nafte, kao i o pitanju sadržaja sumpora u gorivu, što je problem Rafinerije u Brodu”, rekao je Kopač, prenosi Fokus.



On je kao pozitavan primjer BiH naveo otvaranje tržišta na području balansnih usluga, na području električne energije, napominjući da u toj oblasti sada vodi u regionu.



Kada je riječ o energetskoj efikasnosti, Kopač je istakao da je problem u Federaciji BiH, a ne u Republici Srpskoj.



“Republika Srpska je u tom slučaju dosta naprednija, ali u Federaciji BiH taj zakon o energetskoj efikasnosti nikako da se usvoji u Parlamentu FBiH”, naveo je on.



Prema Kopačevim riječima, na području statistike u oblasti energetike, BiH se može upoređivati sa svim ostalima, potpuno uvažava svoje obaveze, odnosno ima dobro razvijen statistički sistem.



On je ocijenio da i na području obnovljivih izvora energije BiH isto tako napreduje, “ne zbog neke posebne politike, nego više zbog toga jer se to dešava prirodnim putem”.



Energetska zajednica je međunarodna organizacija koja nastoji da razvije energetsko tržište u regionu i da ga integriše u energetsko tržište Evropske unije.



Energetsko zakonodavstvo EU sastoji se od paketa energetskog zakonodavstva. Prvi donesen je 1996. i 1998. godine, 2003. godine usvojen je drugi paket energetskog zakonodavstva, a 2009. godine treći.



Klimatsko-energetski paket 2020 predstavlja set obavezujućeg zakonodavstva koje ima za cilj da obezbijedi da EU dostigne svoje ambiciozne ciljeve u oblasti klime i energije za 2020. godinu.



Energetski zakoni se mijenjaju radi uspostavljanja zajedničkog tržišta energije u EU u kojem vrijede ista pravila za sve koji na njemu učestvuju.



S tim ciljem je uz najnoviju izmjenu direktiva koje se odnose na tržište gasa i električne energije osnovan i evropski regulator energetskih djelatnosti.



