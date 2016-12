Foto: Ilustracija

Za prijavu i uplatu svih poreza u BiH potrebno je 411 sati ili nešto više od 17 dana.

Pokazalo je to zajedničko istraživanje Svjetske banke (WB) i Međunarodne revizorske i konsalting kompanije “PwC”, a u kojem su analizirane tri vrste podataka porezne politike u 190 država svijeta.



Sati i dani



Obimno istraživanje odnosi se na posljednjih 20 godina, a analizirani su porezna stopa, vrijeme za prijavu i uplatu poreza te broj potrebnih uplata. Naša država bila je u grupi centralne Azije i istočne Evrope.



Prema rezultatima, porezna stopa u BiH iznosi 22,6 posto, što nas svrstava u srednje opterećene države regiona. Najniža porezna stopa u našem regionu zabilježena je u Makedoniji i iznosi 13 posto, zatim slijede Kosovo sa 15,2 posto, Crna Gora sa 22,2 posto, Albanija sa 36,5 posto. Ipak, među državama regije najvišu poreznu stopu ima Srbija, gdje porezno opterećenje iznosi 39,7 posto.



Kada govorimo o vremenu koje je potrebno za prijavu i uplatu poreza, BiH zauzima ubjedljivo posljednje mjesto. Tako je u našoj državi potrebno 411 sati ili malo više od 17 dana za sve potrebne porezne prijave i uplate. Najmanje vremena za poreze izgube Makedonci - 119 sati (malo manje od pet dana), slijedi Kosovo sa 155 sati (malo više od šest dana), zatim Srbija sa 226 sati (više od devet dana), Albanija sa 261 satom (10,8 dana) i Crna Gora, gdje je potrebno 300 sati (12,5 dana).



Istraživanje je obuhvatilo i količinu potrebnih uplata, a naša država ponovo je na posljednjem mjestu, koje dijeli s Albanijom. Dakle, u BiH i Albaniji potrebne su po 34 uplate, a najbolji rezultat ponovo ima Makedonija sa sedam uplata, zatim slijede Kosovo s deset uplata, Crna Gora sa 18 i Srbija sa 33 uplate.







Naša stvarnost



Ekonomski analitičar Damir Miljević za „Avaz” je kazao da ovo istraživanje mjeri porezni sistem države.



- Kada je riječ o visini poreskog opterećenja, BiH ima skoro najniže poreze u regiji. Ali, sve to pada u vodu kada pogledamo ostale pokazatelje koji mjere učinak poreskog sistema, zakonske i podzakonske akte i rad poreskih službi. Kada to uzmemo u obzir, ispada da smo među tri najgore države u regionu – smatra Miljević.



Dodaje da je to odraz naše stvarnosti, zato što je BiH država sa, praktično, najnižim porezima, u koju niko ne investira.



- Mislim da se 50 posto odluke nekoga da dođe u našu državu i investira zasniva na onome što mu kažu poslovne kolege, drugih 50 posto oslanja se na ovakve vrste istraživanja. Definitivno je teško zamisliti nekoga da želi uložiti u državu u kojoj mu treba 411 sati da aplicira i plati poreze – naglasio je Miljević.



Prema njegovim riječima, investitori ne žele gubiti vrijeme, što rezultira činjenicom da BiH ima najjeftiniju radnu snagu, najniže poreze, jeftinu energiju, a u prvoj polovini ove godine svega 100 miliona eura ulaganja.



Biznis.ba / Avaz