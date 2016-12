BiH je u ovoj godini, konačno, polako počela uživati benefite Sporazuma o slobodnoj trgovini sa zemljama Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu - EFTA, koji je stupio na snagu prije skoro pune dvije godine.

Naime, u prvih deset mjeseci ove godine bh. izvoz je porastao u svim zemljama članicama te asocijacije, ali se ipak tu i dalje radi o malim iznosima i malim pomacima u spoljnotrgovinskoj razmjeni. Međutim, predstavnici poslovne zajednice ističu da ohrabruje svako pozitivno kretanje.



Naime, BiH je u periodu od januara do oktobra ove godine u zemlje EFTA, u koje spadaju Švicarska, Norveška, Island i Lihtenštajn, izvezla robu u vrijednosti od oko 148,9 miliona maraka, što je porast od 17,1 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Istovremeno, uvoz iz zemalja EFTA je iznosio oko 88,5 miliona maraka, i imao je sporiji rast od izvoza u te zemlje, odnosno rastao je po stopi od 4,2 odsto.



Kada je u pitanju izvoz po pojedinim zemljama, najveći je ostvaren u Švicarsku, u koju je izvezeno razne robe u vrijednosti od 132,2 miliona maraka, što je porast od 16,8 odsto. U Norvešku je izvezeno robe u vrijednosti od oko 15,3 miliona maraka, što predstavlja rast od 14,1 odsto u odnosu na prvih deset mjeseci prethodne godine. Bh. izvoz za Lihtenštajn je u tom periodu iznosio 1,3 miliona maraka i veći je za 161 odsto, dok je u Island izvezeno robe u vrijednosti od 83.000 maraka, a što predstavlja porast od 119 procenata.



Bruno Bojić, predsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH, rekao je da ohrabruje svako pozitivno kretanje, ali da je taj rast spoljnotrgovinske razmjene s EFTA i dalje neznatan.



"Uspostavljeni su određeni kontakti i krenulo se naprijed, ali nije to ono što bi trebalo da bude. Nije bilo velikih pomaka, ali se polako već počinje raditi kako bismo išli naprijed u tom smislu. Za ta tržišta možemo ponuditi sve ono što proizvodimo, posebno u oblasti prehrambenih proizvoda, metalske i građevinske industrije, industrije namještaja", rekao je Bojić. Prema njegovim riječima, Švicarska je najveći bh. partner u okviru EFTA i dodao da s tom zemljom možemo i napraviti najveći iskorak u okviru EFTA, te da bi trebalo ići u tom smjeru.



Podsjećanja radi, u Norveškoj je u junu 2013. godine, u okviru redovnog zasjedanja Ministarske konferencije zemalja članica EFTA, upriličeno potpisivanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između BiH i EFTA. Sporazum je potpisan 24. juna 2013. godine, a stupio je na snagu u januaru prošle godine. EFTA predstavlja asocijaciju koja ujedinjuje tržišta Švicarske, Norveške, Islanda i Lihtenštajna u oblasti trgovine, uspostavljenu s ciljem da obezbijedi okvir za liberalizaciju trgovine robom među njenim članicama. Od zemalja regiona, BiH je posljednja država koja je zaključila ovaj sporazum s EFTA.



Inače, u periodu od januara do oktobra ove godine ukupan izvoz iz BiH iznosio je 7,692 milijarde KM, što je za 2,6 odsto više nego u istom periodu prošle godine, dok je uvoz iznosio 13,243 milijarde KM, što je za 0,1 odsto manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom je iznosila 58,1 odsto, dok je spoljnotrgovinski robni deficit iznosio 5,551 milijardu KM. Izvoz u zemlje CEFTA je iznosio 1,119 milijardi maraka, što je za 0,2 odsto manje nego u istom periodu prošle godine, dok je uvoz iznosio 1,689 milijardi KM, što je za 3,3 odsto više nego u istom periodu prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom je iznosila 66,3 odsto. Bh. izvoz u zemlje EU je iznosio 5,582 milijarde KM, što je za 2,9 odsto više, dok je uvoz iznosio 8,183 milijarde maraka, što je za 1,8 odsto više nego u istom periodu 2015. godine. Pokrivenost uvoza izvozom je iznosila 68,2 odsto.



BROJKE:



148,9 miliona maraka bh. izvoz u EFTA od januara do oktobra



132,2 miliona KM izvezeno robe u Švicarsku



17,1 odsto veći izvoz BiH u EFTA





Biznis.ba / NN