Na području Semberije ove godine sa 270 hektara skinuto je 400 tona duhana, a proizvođači, njih 79, kažu da su zadovoljni prinosom i kvalitetom koji je najbolji u posljednjih 10 godina.

Direktor bijeljinskog preduzeća "Duvan" Svetozar Mihajlović kaže da će više od polovine roda završiti na inostranom tržištu.



"Proizvođači duhana zadovoljni su zbog dobrog prinosa i otkupne cijene, ali to još nije dovoljno da bi bili zadovoljni u potpunosti. Proizvodnja jeste rentabilna i, iako kasne podsticaji i premije iz lokalnog Agrarnog fonda, više od polovine ovogodišnjeg roda završit će na inostranom tržištu", rekao je Mihajlović Srni.



Preduzeće "Duvan" otkupilo je sav ovogodišnji rod, a Mihajlović navodi da će cijena duhana, u prosjeku, biti oko četiri KM za kilogram.



On smatra da bi duhansku proizvodnju trebalo više stimulisati, te da najveći problem proizvođačima predstavlja kašnjenje premija i neredovno stimulisanje od lokalne zajednice.



"Podsticaji su ostali isti kao prethodnih godina, a to nije prava stimulacija za proizvodnju duhana. Ako je želimo povećati i ako hoćemo da smanjimo crno tržište mora se više voditi računa o podsticajima koji bi proizvođačima dali sigurnost za ulazak u proizvodnju", rekao je Mihajlović, napominjući da proizvodnja duhana može biti od velike koristi za državu i za otkupljivače.



On smatra da podsticaji treba da budu veći i da bi prosječna otkupna cijena trebalo da bude pet KM i tada bi proizvođačima bilo mnogo lakše da uđu u novu proizvodnju.



"Lokalna zajednica neredovno stimuliše ovu granu proizvodnje, a svake godine ima 15 feninga po kilogramu predatog duhana. Agrarni fond još nije isplatio podsticaj iz 2015. godine, a očekujemo da isplate oko 42.000 KM", rekao je Mihajlović.



Od proizvedenih 400 tona duhana, više od 40 posto je prve i druge klase, što će olakšati plasman roda. Dio će biti plasiran u bugarsku fabriku "Bulgar tabako" koja je i prethodne dvije godine otkupljivala semberski duhan, a dio duhana bit će isporučen na crnogorsko, grčko i njemačko tržište.







Biznis.ba / SRNA