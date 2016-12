Iako je RS još prije godinu dana zaprijetila da će staviti rampu na protok gasa kroz taj entitet namijenjenog tržištu FBiH ako za njeno preduzeće "Gas RES" ne bude otvoreno tržište u drugom entitetu, još nije napravljen nikakav suštinski pomak da se to pitanje riješi.

Naime, iz RS se žale da FBiH bez ikakvih smetnji koristi gasnu transportnu infrastrukturu kroz njenu teritoriju, a uporno ne dozvoljavaju da "Gas RES", koji je sklopio povoljan ugovor s ruskim "Gazpromom", svojom cijenom konkuriše cijeni koju potrošači na teritoriji Federacije plaćaju njenom preduzeću "BH gas". U Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva RS tvrde da "BH gas" želi da zadrži monopol na snabdijevanje gasa, i ne uzima u obzir da je "Gas RES" uspio da sklopi povoljniji ugovor s ruskim partnerom.



"Ova pitanja ne bi trebalo da budu predmet politizacije, već čisto ekonomskih i tržišnih principa, jer smatramo da bi pojava više subjekata stvorila zdravu konkurenciju na tržištu i bila od koristi, prije svega građanima i privredi u RS i FBiH", napomenuli su oni.



Sa druge strane, u "BH gasu" tvrde da RS ne želi liberalizovati tržište gasa, što, po njima, pokazuje da je tamo tržište otvoreno samo njihovom preduzeću. Takođe, oni ističu da je cijena koju nudi "Gas RES" nepravedna jer nisu uračunati dugovi "Birča" od 24 miliona maraka, već da je osnovano novo pravno lice koje nije preuzelo sve obaveze i potraživanja koja su postojala iz prošlosti. Oni, naime, smatraju da je "BH gas" opterećen ranijim dugovima, posebno iz ratnog perioda, zbog čega, kako tvrde, dva entitetska preduzeća nemaju ravnopravan tretman da bi mogli utvrditi realnu cijenu gasa.



"Navodi kompanije iz RS da FBiH drži rampu na entitetskoj granici, pa državna kompanija 'Gas RES' ne može prodavati plin na teritoriji FBiH i potrošačima u Istočnom Sarajevu, nemaju uporište, s obzirom na to da postojeća uredba ne postavlja ograničenja, ali tržište nije realno otvoreno ni u FBiH, ali ni u RS. Stav FBiH je upravo uspostava jedinstvenog tržišta na nivou BiH na bazi primarne i sekundarne legislative, sa svim aspektima regulacije tržišta kako to zahtijeva Ugovor o uspostavi energetske zajednice", navode oni.



U FBiH, naime, smatraju da je prvo potrebno regulisati gasni sektor na nivou države, čime se implicira uspostavljanje zakona o gasu na nivou BiH, čemu se RS i dalje protivi. Prevedeno na obični jezik - FBiH neće dozvoliti RS da prodaje gas na njenoj teritoriji sve dok se ne usvoji zakon o gasu na državnom nivou.



Sudeći prema stavu resornog ministarstva u RS koji su nam naveli u svom saopštenju, od zakona o gasu na državnom nivou neće biti ništa, s obzirom na to da su ponovili raniji stav da neće pristati ni na šta što je mimo ustavnih nadležnosti u BiH.



"U svim procesima vezanim za transponovanje direktiva EU iz oblasti energetike moraju biti u potpunosti obezbijeđena zaštita ustavnih nadležnosti i uloge koju ima RS. Radi se o kompleksnim pitanjima, koja se moraju posmatrati i rješavati u okviru mehanizma koordinacije i koja moraju da imaju prethodnu saglasnost Vlade RS, odnosno FBiH", navode oni.



Iz Energetske zajednice, koja je nadležna za implementaciju pravne stečevine EU iz oblasti gasa, nam nisu poslali odgovor, ali se iz odgovora na drugo pitanje koje smo im poslali prije nekoliko mjeseci vidi da oni očekuju da partneri u BiH to pitanje riješe do aprila naredne godine. Ukoliko do toga ne dođe, implicira se vraćanje sankcija prema BiH zbog neusvajanja evropske stečevine u toj oblasti. Ako do toga ne dođe do zadatog roka, BiH će i dalje biti bez jedinstvenog tržišta, a povrh toga dobiće i sankcije.







Biznis.ba / NN