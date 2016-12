T. C.

Zbog variranja cijena goriva i ušteda i dalje se mnogo bh. vozača odlučuje da u vozila ugradi plinski pogon, a i ugradnja je pojeftinila.

Vladimir T., vozač iz Gradiške, kaže da je kupio polovan auto koji je već imao ugrađen plin i da je zadovoljan jer je ušteda poprilična.



"Mislim da je plin najbolje imati u starijim autima jer nova troše malo benzina, pa ne vjerujem da bi ušteda bila velika", naglasio je Vladimir.



Cijena plina na pumpama kreće se oko 80 feninga, dok benzin košta oko 1,63 KM.



Dragan Simanić, vlasnik firme "AutoSimanić" iz Sarajeva, kaže da je interes vozača za ugradnju plina u svoje četvorotočkaše mnogo veći nego ranije.



"Ugradnja plina košta između 850 i 900 KM, zavisno od opreme koja se koristi. Ugradnja je duplo jeftinija nego ranije, a isplativost vožnje na plin vidljiva je čak prije nego što pređete 10.000 kilometara od ugradnje plina", rekao je Simanić.



Neke firme koje se bave ugradnjom plina nude mogućnost otplate na rate.



Ipak, prema riječima Ljubinka Kragulja, vlasnika autoservisa plina "Kragulj" iz Banjaluke, klijenti to uglavnom izbjegavaju.



"Može se reći da kod nas postoji veća zainteresovanost za ugradnju plina, ali to nije zbog mogućnosti otplate na rate", zaključio je Kragulj.



Međutim, Ilija Karać, vlasnik firme "Autogas Karać" iz Banjaluke, smatra da poskupljenje goriva neće znatno uticati na povećanu zainteresovanost vozača za ugradnju plina.



"Kad je litar goriva koštao 2,50 KM, nije bilo velikog interesa kod vozača za prelazak na plin, tako da ne očekujem da će interes rasti sad kad je cijena goriva oko 1,70 KM", rekao je Karać, dodajući da se uglavnom veća preduzeća odlučuju na ugradnju plina u svoja vozila i da je tu primjetan rast i velike su uštede.



Prema riječima Milenka Jaćimovića, predsjednika Udruženja za bezjednost saobraćaja RS, napretkom proizvodnje kompletan sistem koji omogućava vožnju na plin došao je do savršenstva.



"Pod uslovom da je plin ugrađen u ovlaštenim servisima koji posjeduju licence i ukoliko oprema koja se ugrađuje ima atest, onda je bezbjednost maksimalno prisutna u takvim vozilima", zaključio je Jaćimović.





