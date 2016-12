Tuzla

U proteklih godinu i po dana, prema podacima Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, zaposleno je 24.959 osoba. Pozitivni pomaci u ovom kantonu rezultat su i aktivnih mjera zapošljavanja.

Stručna saradnica za informiranje Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Amela Zahiragić kaže da su u ovom kantonu najčešće zapošljavale kompanije iz triju sektora i to su građevina, trgovina, odnosno komercijala i proizvodnja.



- Kada govorimo o proizvodnji mislimo na industrije kao što su drvna, metalska, konfekcijska, obućarska i plastična - pojasnila je Zahiragić za Fenu.



Podsjetila je da je Vlada Federacije donijela Uredbu o prvom zapošljavanju i samozapošljavanju te izdvojila 14.065.000 KM za ovaj kanton, a do sada je osigurano zapošljavanje za 325 osoba.



- Kada govorimo o zapošljavanju sklopljeni su ugovori sa 73 poslodavca za 164 zapošljavanja i kada govorimo o samozapošljavanju sa 161 osobom je sklopljen dogovor - dodala je.



Prema ovoj uredbi, javni poziv za kompanije koje imaju potrebu za novim uposlenicima otvoren je do utroška sredstava, a najkasnije do kraja decembra 2016. godine.



Stručna saradnica u Službi nabave Kompanije Bingo Dina Dervišević istakla je da je u ovoj firmi zaposlena od oktobra 2015. godine. Prije toga nije imala stalni radni odnos.



- Kao i svi mladi pokušavala sam na razne načine naći posao radeći honorarne poslove, ali upravo Bingo je dao tu mogućnost da mladi dobiju priliku da pokažu svoje znanje i ono što su stekli na fakultetu - mišljenja je Dervišević.



Prema podacima Poreske uprave FBiH od aprila 2015. do oktobra 2016. u Federaciji zabilježeno je povećanje od 26.219 zaposlenih. Za Tuzlanski kanton to znači povećanje od 6,27 posto zaposlenih u ovom kantonu.

(FENA)